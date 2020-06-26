Yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelere odaklanan Orwi isimli bir dijital işletme uygulaması, hem müşterilerin hem de işletme sahiplerine yüz gülümseten bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Bir işletmedeki menülerden bahşişlere kadar her şeyi dijital ortama taşıyan Orwi, en iyi müşteri deneyimini sosyal mesafe kuralları ile birleştiriyor.

Dijitalleşme, özellikle de son yıllarda çok büyük bir önem kazandı. Gerek ülke yönetimleri gerekse şirketler hem daha hızlı hem de daha kaliteli bir hizmet verebilmek adına dijitalleşme sürecine büyük bir önem veriyorlar. Üstelik Çin’de patlak verip tüm dünyanın başına bela olan koronavirüs salgını da dijitalleşme sürecinin hızlanmasına neden oldu.

Salgın sonrası sürecin nasıl olacağı az çok şekillenmeye başlamış durumda. Özellikle de kamuya açık alanlarda yaşanan değişikliklerin neler olacağı, daha şimdiden yüzünü göstermeye başladı. Şimdi sizlere, restorancılık sektörünün kurallarını baştan yazacak olan bir hizmetten bahsedeceğiz.

Temelinde bir girişimcilik projesi olarak karşımıza çıkan “Orwi”, yeme içme sektöründe hizmet veren tüm mekanlarda kullanılabilecek bir otomasyon ve entegrasyon hizmeti. Bu hizmet, insanların bir restoran ya da kafeye gittikleri zaman tam anlamıyla dijital bir deneyimle karşılaşmalarını sağlıyor. Bu dijitallik o kadar ileri boyuta taşınmış durumdaki müşteriler, bahşişlerini bile artık Orwi aracılığıyla bırakabilecekler.

Orwi hem müşteriler hem de işletmelere büyük avantajlar sunan bir hizmet. Müşteriler, Orwi aracılığıyla siparişlerini verip, ödemelerini rahatlıkla yapabiliyorlar. İşletmeler ise mekanın kalabalık oluşunu artık dert etmeden işlem dijital olarak gerçekleştiği için Orwi ile birlikte müşteri deneyimini en iyi noktaya ulaştırmış oluyorlar.

Orwi tanıtım videosu

Menü oluşturmak, işletmelerin en büyük problemlerinden bir tanesi. Ancak Orwi hem müşterilerin hem de işletmelerin menü ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Müşteriler, bu hizmeti kullanırken ulaştıkları menüleri detaylıca inceleme imkanı yakalarken işletmeler menü bastırmak ve garsonlar da menü taşımak zorunda kalmıyorlar. İşte tüm bu özellikler, günümüzün en önemli konularından hijyen ve sosyal mesafe sorununu da ortadan kaldırıyor.

Orwi’nin etkileyici özelliklerinden bir tanesi de bir sadakat programı oluşturmuş olması. Kullanıcılar, bu hizmetin aktif olarak kullanıldığı işletmeleri ziyaret edip, sipariş vererek ödeme yaptıktan sonra Orwi puanları kazanıyorlar. Anlaşmalı noktalarda kullanılabilen puanlar tüketicilerin yüzünü güldürürken işletmelere de sadık müşteriler oluşturuyor.

Android ve iOS ekosistemlerinde aktif olarak kullanılabilen Orwi, daha şimdiden çeşitli işletmelerde kullanılmaya başlamış durumda. Eğer sizler bundan sonraki süreçte sosyal mesafeyi düşünmeden gönül rahatlığıyla bir restorana gidebilmek istiyorsanız, Orwi’yi hemen akıllı telefonunuza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Üstelik Orwi anlaşması olan bir işletmeye gittiğiniz zaman da yapmanız gereken tek şey masanızdaki QR kodu okutmak ve sonrasında da keyfinize bakmak.

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