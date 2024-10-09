Discord'a Neden Erişim Engeli Getirildiği Açıklandı

Geçtiğimiz gece saatlerinde Discord'a getirilen erişim engelinin nedeni açıklandı.

Son günlerde ülke gündeminin ana konusu olan cinayetler ve bir dizi suç iddialarının ardından geçtiğimiz gece saatlerinde erişim engeli getirilen Discord'la ilgili ilk resmî açıklama Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Geçtiğimiz süreçte yaşanan birçok olayın ardından ortaya çıkan bir dizi iddialar, bahsi geçen suçların arkasında olduğu iddia edilen isimlerin Discord üzerinden örgütlendiğini öne sürüyordu. Bakan Uraloğlu da konunun takipçisi olacaklarını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını söylemişti.

Bakan Uraloğlu: "Discord iş birliği yapmaya yanaşmıyor"

Bu söylemlerin ardından geçtiğimiz gece saatlerinde erişim engeli getirilen Discord'la ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. 1 hafta önce kapatsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Discord'a erişim engeli getirilmesinin temel nedeni olarak Discord'un iş birliği yapmadığını söyledi ve "Discord'a erişim engellendi. Burası tamamen kapalı sistem. Güvenlik birimlerimiz oradaki sorgulamayı yapamıyor maalesef. Bilgiler güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için zorunlu olarak erişime engel getirdik." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili şahsi X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." demişti.

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