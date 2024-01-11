Teknoloji devlerindeki işten çıkarma dalgası hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Discord, toplam personelinin %17'sini kovacağını açıkladı.

Teknoloji sektöründe 2022 sonu ve 2023 yılı başında başlayan işten çıkarma dalgası, son günlerde yine baş göstermişti. Unity’den Twitch’e, Amazon’dan Google’a kadar birçok teknoloji devi çalışanlarını işten çıkarma kararı almıştı.

Şimdi ise bir şirketten daha böyle bir haber geldi. Özellikle oyuncular arasında popüler olan mesajlaşma ve sesli sohbet platformu Discord, iş gücünde azalmaya gideceğini açıkladı.

Toplam personelin %17’si kovulacak

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre işten çıkarma hamlesi, toplam çalışanın %17’sini etkileyecek. Bu da 170 civarında çalışana denk geliyor. CEO Jason Citron, personele gönderdiği bir mesajla işten çıkarmaları duyurdu.

Citron, açıklamasında “odak noktamızı keskinleştirmek ve organizasyonlarımıza çeviklik kazandırmak için” böyle bir hamle yaptıklarını ifade etti. Discord’un hâlâ tam anlamıyla kâra geçen bir şirket olmamasına rağmen kötü bir finansal durumda olmadığı biliniyor. Bu yüzden böyle bir hamle yapması şaşırtıcı.

Ancak CEO’ya göre işten çıkarma finansal durumdan ziyade son zamanlarda işe alınan insan sayısının miktarıyla alakalı. Gönderilen mesajda, Discord’un son birkaç yılda çalışan sayısını çok artırdığı ve daha fazla projeye odaklandığı, bu nedenle de verimliliğin azaldığı ifade edildi. “Gereğinden fazla insanın işe alınması”, sektördeki yöneticilerin son zamanlarda işten çıkarma uygularken sık kullandıkları bir bahane.

Bu, Discord’un son zamanlarda yaptığı ilk işten çıkarma değil. Şirket, ağustos ayında da çalışanlarının %4’üyle yollarını ayırmıştı.

Son zamanlarda çalışanlarını kovan diğer şirketleri merak ediyorsanız: