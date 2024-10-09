Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim engeli getirilen Discord ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, oldukça sert ifadeler kullandı.

Bu gece sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler sesli iletişim platformlarından Discord'a yönelik alınan erişim engeli kararından bahsetmiştik. Platformun engelleneceği, son dönemlerde yaşanan olaylar ve yapılan açıklamalardan zaten belliydi.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili konuştu. Bakan Tunç'un açıklamasının yüksek perdeden olması dikkatlerden kaçmadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.



Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.



Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz.

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