Yıllar sonra Dishonored 2'ye yeni güncelleme geldi. Dil dosyaları ve hata düzeltmeleri sunuyor ancak oyuncuların beklenen performans iyileştirmesi yok.

Arkane Studios’un 2016 yılında çıkardığı popüler aksiyon oyunu Dishonored 2, dokuz yıl sonra yeni bir güncelleme aldı. Ancak bu güncellemenin gerçek boyutunun yalnızca 230 MB olduğu ortaya çıktı.

Dishonored 2, uzun bir aranın ardından güncelleme aldı. İlk açıklamalarda güncelleme boyutu 40 GB olarak belirtilse de sonradan yapılan açıklamada boyutun aslında 230 MB olduğu anlaşıldı.

Yıllar sonra gelen Dishonored 2 güncellemesi

Dishonored 2'nin güncellemesi, oyuncuların oyunu tamamen yeniden yüklemesi gerektiği yönünde tartışmalara yol açtı. PC için yayınlanan güncelleme notlarında dil dosyalarıyla ilgili düzenlemeler yer alırken, PlayStation sürümünde yalnızca hata düzeltmeleri belirtildi. Xbox tarafında ise güncellemeyle ilgili ayrıntılar paylaşılmadı.

Oyuncuların uzun süredir beklediği performans iyileştirmeleri, özellikle 60 FPS desteği bu güncellemeyle karşılanmadı. Güncellemenin yayınlandığı dönemde Arkane Studios'un Marvel's Blade oyununa odaklanmış olması da dikkat çekti. Buna rağmen Dishonored 3 ile ilgili söylentiler devam ediyor.

Dishonored 2, Xbox Game Pass üzerinden Xbox ve PC platformlarında oynanabiliyor. Detaylı yapısıyla dikkat çeken yapım, gizlilik ve aksiyon unsurlarını bir araya getiriyor. Oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için erişilebilir durumda.