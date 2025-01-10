Prime Gaming'e Ocak Ayında Eklenecek Tüm Oyunlar Açıklandı! Toplam Değeri 8 Bin TL'den Fazla 16 Oyun Geliyor!

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Amazon, Prime Gaming'e ocak boyunca gelecek oyunları açıkladı. Bu ay binlerce TL değerindeki 16 oyun hizmete ekleniyor.

Amazon, Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmetine düzenli olarak her ay yeni oyunlar ekliyordu. Bu da oyunseverlerin binlerce TL tasarruf ederek oyunları deneyimlemelerine olanak tanıyordu. Şimdi ise ocak ayına dair açıklama geldi.

Şirket, ocak boyunca Prime Gaming’e gelecek oyunları açıkladı. Bu ay, binlerce TL değerinde 16 oyunun hizmete eklendiğini göreceğiz. Aşağıdan bu oyunlara ve geliş tarihlerine göz atabilirsiniz.

Prime Gaming ile gelen tüm ücretsiz oyunlara erişmek, ayrıca Amazon alışverişlerinizde ücretsiz kargo, özel indirimler ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların da yer aldığı Prime Video içeriklerini izlemek için aylık yalnızca 39 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün için ücretsiz!

Prime Gaming'e ocak boyunca gelecek oyunlar

Oyun Ekleneceği tarih Fiyatı
Eastern Exorcist Şu an erişilebilir 17,99 dolar
The Bridge Şu an erişilebilir 9,99 dolar
BioShock 2 Remastered Şu an erişilebilir 19,99 dolar
Spirit Mancer Şu an erişilebilir 9,99 dolar
SkyDrift Infinity Şu an erişilebilir 4,99 dolar
GRIP 16 Ocak 14,99 dolar
SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech 16 Ocak 12,49 dolar
Are You Smarter Than A 5th Grader 16 Ocak 14,99 dolar
Deus Ex: Game of the Year Edition 23 Ocak 3,49 dolar
To The Rescue! 23 Ocak 9,49 dolar
Star Stuff 23 Ocak 7,99 dolar
Spitlings 23 Ocak 7,99 dolar
Zombie Army 4: Dead War  23 Ocak 49,99 dolar
Ender Lilies: Quietus of the Knights 30 Ocak 12,49 dolar
Blood West 30 Ocak 15,99 dolar
Super Meat Boy Forever 30 Ocak 19,99 dolar

*Listede oyunların indirimsiz Steam fiyatlarını baz aldık.

Eklenen oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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