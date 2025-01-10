Amazon, Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmetine düzenli olarak her ay yeni oyunlar ekliyordu. Bu da oyunseverlerin binlerce TL tasarruf ederek oyunları deneyimlemelerine olanak tanıyordu. Şimdi ise ocak ayına dair açıklama geldi.
Şirket, ocak boyunca Prime Gaming’e gelecek oyunları açıkladı. Bu ay, binlerce TL değerinde 16 oyunun hizmete eklendiğini göreceğiz. Aşağıdan bu oyunlara ve geliş tarihlerine göz atabilirsiniz.
Prime Gaming ile gelen tüm ücretsiz oyunlara erişmek, ayrıca Amazon alışverişlerinizde ücretsiz kargo, özel indirimler ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların da yer aldığı Prime Video içeriklerini izlemek için aylık yalnızca 39 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün için ücretsiz!
Prime Gaming'e ocak boyunca gelecek oyunlar
|Oyun
|Ekleneceği tarih
|Fiyatı
|Eastern Exorcist
|Şu an erişilebilir
|17,99 dolar
|The Bridge
|Şu an erişilebilir
|9,99 dolar
|BioShock 2 Remastered
|Şu an erişilebilir
|19,99 dolar
|Spirit Mancer
|Şu an erişilebilir
|9,99 dolar
|SkyDrift Infinity
|Şu an erişilebilir
|4,99 dolar
|GRIP
|16 Ocak
|14,99 dolar
|SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
|16 Ocak
|12,49 dolar
|Are You Smarter Than A 5th Grader
|16 Ocak
|14,99 dolar
|Deus Ex: Game of the Year Edition
|23 Ocak
|3,49 dolar
|To The Rescue!
|23 Ocak
|9,49 dolar
|Star Stuff
|23 Ocak
|7,99 dolar
|Spitlings
|23 Ocak
|7,99 dolar
|Zombie Army 4: Dead War
|23 Ocak
|49,99 dolar
|Ender Lilies: Quietus of the Knights
|30 Ocak
|12,49 dolar
|Blood West
|30 Ocak
|15,99 dolar
|Super Meat Boy Forever
|30 Ocak
|19,99 dolar
*Listede oyunların indirimsiz Steam fiyatlarını baz aldık.
Eklenen oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.