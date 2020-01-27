Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Gitmeyi Düşünenler İçin Uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Wuhan kentinden yayılan Corona virüsü nedeniyle ülke çapında kamu sağlığının tehdit altında olduğunu, bu nedenle de Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü, alınan önlemlere rağmen hem Çin içinde hem de farklı ülkelere yayılmaya devam ediyor. Vatandaşları salgına karşı korumayı amaçlayan Dışişleri Bakanlığı, Çin’e seyahat edecek Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Bakanlık açıklamasında, hastalığın ülkede kamu sağlığını tehdit etmeye başladığı belirtilirken vatandaşların bu ülkeye zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

'Zorunlu olmadıkça gitmeyin'

Bakanlık sitesinde yer alan uyarının tam metni ise şöyle: “Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni Corona virüsü (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır. Corona virüsü salgınıyla bağlantılı vaka sayısı artış eğilimindedir.

Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’e seyahat etmeleri hâlinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur. Çin’de ikamet eden ve Çin’in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanghay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Pekin Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımıza ulaşmaları mümkündür:

Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29), Pekin Büyükelçiliği (+86 152 01 30 94 12, [email protected]), Hong Kong Başkonsolosluğu (+85 296 17 07 22, [email protected] ), Şangay Başkonsolosluğu (+ 86 159 21 03 69 31, [email protected] ), Guanco Başkonsolosluğu (+86 181 27 83 49 07, [email protected] )”

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarı niteliğindeki açıklamanın Çin'e olan seyahatlerin sayısını azaltması bekleniyor. Dünya genelinde birçok ülke benzer önlemler alırken vaka sayısı da her geçen dakika artış göstermeye devam ediyor.