Çevrim içi dizi ve film platformu Disney+, rekor abone kaybı yaşadığını açıkladı. Platform, 1 milyona yakın abonesini kaybetti. İşte detaylar...

Popüler çevrim içi dizi ve film platformlarından Disney+, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı. Şirket, yaptığı açıklamada 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Burada önemli olan, gelir gider durumundan ziyade kullanıcı sayısındaki değişimdi.

Disney+ yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre platform, son çeyrekte tam 700 bin abone kaybetti. 2024'ün üçüncü çeyreğinde 125,3 milyon abone açıklayan platform, bu rakamın 124,6 milyon aboneye düştüğünü duyurdu.

Üstelik bu düşüşün devam etmesi bekleniyor!

Disney+, konuyla ilgili açıklamasında abone sayısında düşüş yaşanmaya devam edeceğini de söyledi. Ancak abone kayıpları, açıklanan gibi 700 bin dolaylarında olmayacak. Tabii bunun sadece bir beklenti olduğunu söyleyelim. Platformun nasıl bir tablo ile karşılaşacağını üç ay sonra yapılacak açıklamalarla net olacak göreceğiz.

Yalnız burada altını çizmemiz gereken bir husus var. Disney+ bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hulu, 1,6 milyon yeni abone kazandı. Daha önce 52 milyon abonesi olduğu açıklanan platform, güncel verilere göre 53,6 milyon aboneye ev sahipliği yapıyor.