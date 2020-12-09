Dizüstü bilgisayarlar günümüzde neredeyse masaüstü bilgisayarları yakalayan güçleri ve taşınabilirliği ile ön plana çıksa da ısınma hâlâ tamamen ortadan kaldırılamayan bir problem. Durum böyle olunca biz kullanıcılar ısınamanın bir nebze önüne geçebilmek için çözüm yolları arıyoruz. Laptop çok ısınıyor diyorsanız, sizler için sıraladığımız bazı etkili yöntemlere göz atabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarlar, gelişen teknoloji ile birlikte daha önce hiç olmadıkları kadar güçlü ve taşınabilir hâle geliyorlar. Fakat her ne kadar bunlarla eş zamanlı olarak yeni soğutma sistemleri entegre edilse de ısınma sorununu bir türlü geride bırakamıyoruz.

Bu ısınma problemi ise bir süre sonra bilgisayarın performansına da zarar vermeye başlıyor, çünkü fanlara aktarılan ekstra güç yine sonuç olarak işlemci ve ekran kartının enerjisinden çalınıyor. Bu içeriğimizde eğer laptop çok ısınıyor diyorsanız, uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri sizlere aktarıyoruz.

Laptop çok ısınıyor diyenler için çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: Dizüstü bilgisayarınızı sabit ve yüksek bir yüzeyde kullanmaya çalışın.

Dizüstü bilgisayarınızı sabit ve yüksek bir yüzeyde kullanmaya çalışın. Yöntem #2: Soğutucu fanlarını düzenli olarak temizleyin.

Soğutucu fanlarını düzenli olarak temizleyin. Yöntem #3: Termal macunu yenileyin.

Termal macunu yenileyin. Yöntem #4: Laptop soğutucu pad modellerine göz gezdirin.

Yöntem #1: Dizüstü bilgisayarınızı sabit ve yüksek bir yüzeyde kullanmaya çalışın:

Dizüstü bilgisayarların en çok tercih edilme sebeplerinden biri de tüm işlerinizi halledebildiğiniz bir cihazı her yere taşıyabilme imkânı oluyor. Tabii bu durum evlerimizde de geçerli oluyor. Birçoğumuz evde dizüstü bilgisayarlarımızı kucağımızda gittiğimiz her yere taşıyoruz. Bu durum ise aslında fanların düzgün çalışmasını engelleyebiliyor. Özellikle yatağın ve benzeri sabit olmayan yüzeylerde laptop kullanmak, bilgisayarın hava giriş çıkışlarının kapanmasına ve sıcak havanın laptopın içerisinde sıkışıp kalmasına neden olabiliyor.

Bunun önüne geçmek için özellikle sistemi yoran işlemler gerçekleştirirken dizüstü bilgisayarlarımızı sabit yüzeylerde kullanmamız önem taşıyor. Hatta her ne kadar ilkel bir yöntem gibi görünse de dizüstü bilgisayarınızın altına birkaç kitap koyarak veya bunun için özel tasarlanmış ayakları tercih ederek bilgisayarınızın daha iyi hava dolaşımı yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede hava girişleri hiçbir engelle karşılaşmayan laptop, daha iyi bir soğutma performansı gösterecektir.

Yöntem #2: Soğutucu fanlarını düzenli olarak temizleyin:

Adım #1: Öncelikle bilgisayarınızın bataryasını çıkarın. (Dışarıdan erişilebiliyorsa)

Öncelikle bilgisayarınızın bataryasını çıkarın. (Dışarıdan erişilebiliyorsa) Adım #2: Bilgisayarınızın arkasında bulunan vidaları sökün. (Bataryayı çıkarmayı unutmayın)

Bilgisayarınızın arkasında bulunan vidaları sökün. (Bataryayı çıkarmayı unutmayın) Adım #3: Fanın güç kablosunu dikkatlice çıkarın.

Fanın güç kablosunu dikkatlice çıkarın. Adım #4: Fanı ve soğutma sistemini tutan vidaları dikkatlice sökün.

Fanı ve soğutma sistemini tutan vidaları dikkatlice sökün. Adım #5: Fanı diş fırçası, alkollu kulak temizleme çubuğu ve benzeri aletler ile temizleyebilir ve yine hafif alkollü bezle sistemin tozunu alabilirsiniz.

Laptop çok ısınıyor diyorsanız, bunun önüne geçmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri düzenli temizliktir. Birkaç ayda bile fanların ne kadar toz ve kir topladığını görmek sizi şaşırtacaktır. Bu nedenle 1-2 ayda bir kere fan temizliği yapmak yararınıza olacaktır. Bu işlem ilk başta göz korkutucu ve karmaşık gelebilir.

Fakat yapmanız gerekenler aslında bir dizi vidayı sökmekten ibaret. Bilgisayarın arkasını bir kere açtıktan sonra işlemci ve varsa harici ekran kartı üzerindeki üzerindeki soğutucu bakır boruları tutan vidalar hemen hemen her bilgisayarda numaralandırılmıştır. Bu numara sırasına göre rahatlıkla vidaları sökebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken son önemli nokta ise sistem parçalarının üzerindeki alkol kurumadan sistemi birleştirip çalıştırmamak olacaktır.

Yöntem #3: Termal macunu yenileyin:

Adım #1: Öncelikle bilgisayarınızın bataryasını çıkarın. (Dışarıdan erişilebiliyorsa)

Öncelikle bilgisayarınızın bataryasını çıkarın. (Dışarıdan erişilebiliyorsa) Adım #2: Bilgisayarınızın arkasında bulunan vidaları sökün. (Bataryayı çıkarmayı unutmayın)

Bilgisayarınızın arkasında bulunan vidaları sökün. (Bataryayı çıkarmayı unutmayın) Adım #3: Fanın güç kablosunu dikkatlice çıkarın.

Fanın güç kablosunu dikkatlice çıkarın. Adım #4: Fanı ve soğutma sistemini tutan vidaları dikkatlice sökün.

Fanı ve soğutma sistemini tutan vidaları dikkatlice sökün. Adım #5: Alkollü bir bez yardımıyla işlemci ve varsa harici ekran kartı üzerindeki termal macun kalıntılarını dikkatlice temizleyin.

Alkollü bir bez yardımıyla işlemci ve varsa harici ekran kartı üzerindeki termal macun kalıntılarını dikkatlice temizleyin. Adım #6: Termal macunu işlemci ve ekran kartının tam ortasına gelecek şekilde uygulayın.

Termal macunu işlemci ve ekran kartının tam ortasına gelecek şekilde uygulayın. Adım #7: Soğutma sistemini macunu dağıtmadan yerleştirin önce çapraz kenarlardan başlamak üzere dikkatlice vidalayın.

Fan temizleme için bilgisayarı açtığınızda zaten termal macun yenilemek için gerekli bütün ön işlemleri yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden dizüstü bilgisayarın soğutmasındaki en önemli bileşen termal macunu değiştirmek, ısınma problemini çözebilecek en sağlam yöntemlerden biridir. Her ne kadar teknoloji gelişse de laptop işlemcileri ve ekran kartları oldukça fazla ısınabiliyor. Bu yüzden uygulanan termal macun yüksek ısıdan iletkenliği kaybederek kuruyor. Termal macunu düzenli olarak yenilemek , ısınmanın da büyük ölçüde önüne geçmenizi sağlayacaktır.

Termal macunu uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise macunu kararında kullanmak olacaktır. Zira macunu fazla sürmek soğuk havanın çiplere ulaşmasını zorlaştıracak, az sürmek ise ısınan işlemcinin bakır boruları da ısıtmasına neden olacaktır. Bu yüzden diş macunu kullanır gibi hemen hemen nohut tanesi büyüklüğünde macun uygulamak yeterli olacaktır.

Laptop soğutucu pad modellerine göz gezdirin:

Eğer fan temizliğini ve termal macun değişimini düzenli aralıklarla gerçekleştiremiyorsanız, yaptığınız temizliğin ömrünü uzatmak için laptop soğutucu padleri tercih edebilirsiniz. Fakat soğutucu pad almadan önce bilgisayarınızın soğutma sistemine ve hava ızgaralarına dikkat etmeniz faydanıza olacaktır. Eğer bilgisayarınız ortadan hava alıyorsa fanı merkezde bulunan soğutucuları tercih etmek yararlı olacaktır.

Eğer hava ızgaralarınız ortadaysa ve iki yandan hava üfleyen bir soğutucu tercih ederseniz, bu normalde yanlardan çıkan sıcak havanın efektif dışarı verilmemesine ve sonuç olarak bilgisayarınızın daha çok ısınmasına yol açacaktır. Ayrıyeten sıcak hava çıkışlarına monte edilen hava emicileri de tercih edebilirsiniz. Bu soğutma yöntemi bilgisayardaki sıcak havanın daha hızlı dışarı atılmasını ve temiz soğuk havanın daha hızlı sisteme girmesini sağlar.

Bonus: Laptop sehpası modellerine bir göz atabilirsiniz:

Hava akışının laptoplar için ne kadar önemli olduğundan ve yatakta, dizde veya koltukta kullanımın bu hava akışını engelleyebileceğinden bahsemtiştik. “Ben rahatımı bozamam ama ısınmayı da bir ölçüde engellemek isterim” diyorsanız, laptop sehpalarını tercih edebilirsiniz.

Özel olarak laptoplar için tasarlanmış bu sehpalarda hava akışının sağlanması için boşluklar bulunur. Bu yüzden istediğiniz yerde bilgisayarınızı kullanırken, bilgisayarın ihtiyacı olan hava akışını da sağlamış olursunuz.

Laptop çok ısınıyor diyorsanız uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri ve kullanabileceğini bazı ürünleri sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Bu içerikteki laptop soğutucu veya laptop sehpası gibi ürünleri tek başına kullanmak ne yazık ki ısınma problemini çözmeyecektir. Fakat siz gerekli bakımı yaptıktan sonra bu bakımı korumanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Sonuç olarak ısınma probleminin en büyük düşmanı; düzenli temizlik, bakım ve düzgün hava dolaşımı olarak değerlendirilebilir.