Bilgisayarlarımızın en önemli donanımı olan işlemcileri soğutmak için işlemci soğutucularına, bu işlemci soğutucularının etkili çalışabilmesi için termal macuna ihtiyaç duyarız. Bu yazımızda termal macun nedir, nasıl sürülür ve ne işe yarar gibi sorulara sizler için cevap verdik. Hoş geldiniz.

Bilgisayarların en önemli parçası işlemci, işlemcilerin uzun yıllar boyunca çalışmalarını sağlayan şey ise aslında terman macundur. Bilgisayarın veri işleyen parçası olan ve her şeyi hızlı bir şekilde yapabilmemizi sağlayan işlemciler, bu işi yaparken aynı zamanda fazlasıyla ısınır.

İşlemcinin ısınmasını önlemek için her bilgisayarda bir işlemci soğutucusu bulunması şarttır. Bu işlemci soğutucusunun doğru şekilde çalışabilmesi için ise işlemci ve işlemci soğutucusu arasına termal macun sürülür. Dilerseniz lafı çok da uzatmadan termal macun ile ilgili akla gelen soruları cevaplandıralım.

Termal macun nedir ve ne işe yarar?

Termal macun, işlemcinin ısınmasını önlemek için yerleştirilen işlemci soğutucusundan ısı iletimini sağlamak için kullanılan bir macundur. İşlemci ile işlemci soğutucusu arasına sürülen termal macun, ısı iletimini önemli ölçüde artırır ve işlemcinin fazla ısınarak zamanla yanmasını engeller. Bu da yeni aldığınız bir işlemcinin çöpe gitmemesini sağlar.

İşlemcilerdeki ısı sorununu çözmek için işlemci soğutucuları kullanılır. Ancak bu soğutucular ne kadar uğraşılarak yapılırsa yapılsın işlemci yüzeyi ile aralarında bir boşluk kalır, böyle bir durumda işlemci fazla ısınarak yanar. Bunu engellemek için sürülen termal macun hava boşluğunu kapatır ve soğutucudaki ısıyı direkt olarak işlemciye aktarır. Doğru bir şekilde termal macun sürmek, işlemci sıcaklığına fazlasıyla etki eder ve performansı çok daha ileri seviyelere taşır.

Sürekli termal macun sürmek gerekli mi?

Termal macun aslında yalnızca gri bir jel gibi gözüküyor olsa da durum o kadar basit değil. İşlemcinin soğuması için soğutucu ne kadar gerekliyse termal macun da en az o kadar gereklidir. Eğer işlemci ile soğutucu arasında hava boşluğu kalırsa soğutucudaki soğukluk işlemciye ulaşmayacaktır. Bu durum, çok da uzun sayılmayacak bir sürede işlemcinizin çöp olmasına yol açabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için işlemci ve işlemci soğutucusu arasında doğru bir şekilde termal macun sürmek şarttır. Hatta macunu düzenli aralıklarla yenimelek, işlemcinizi daha kararlı bir hale getirecektir.

Termal macun nasıl sürülür?

Termal macuna baskı uygulandığı zaman bu macun kenarlara doğru hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. Dolayısıyla eğer işlemci üzerine fazla termal macun sürmeye kalkarsanız, macunun tabakası kalın kaldıysa, soğutucuyu yerleştirir yerleştirmez termal macun kenarlardan taşmaya başlayacaktır.

Böyle bir durumda termal macun anakarta ve soğutucuya bulaşabilir ve kötü sonuçlar doğurabilir. Eğer termal macunu çok az sürerseniz bu sefer de termal macun yetersiz kaldığından etkili performans göstermeyecektir. Dolayısıyla termal macunu doğru miktarda döktükten sonra istediğiniz yöntemi kullanarak iyice yayabilirsiniz.

Termal macun sürme yöntemleri:

Fırça ile sürme

Kart veya parmakla sürme

Şerit yöntemi

Damla yöntemi

Fırça ile sürme

Termal macun sürerken ufak bir fırçadan yardım alınabilir ancak bu genellikle özel olarak daha sıvı halde bulunan termal macunlar için geçerli. Revoltec Thermal Grease Nano gibi daha akışkan ve özel termal macunlarda daha düşük viskozite bulunur. Bu da termal iletkenliği negatif yönde etkiler ve daha düşük bir termal macun performansı alırsınız.

Genellikle çoğumuzun kullandığı daha katı bir halde bulunan termal macunları fırçayla sürmeye çalışırsanız daha fazla güç uygulamanız ve uğraşmanız gerekir. Dolayısıyla termal macunu yayacağım derken sürekli olarak fırçaya bulaştırmak ve illallah etmeniz biraz daha olasıdır ancak yine de kullanılabilir.

Kart veya parmakla sürme

Aslında kart yöntemi eskilerde kalmış bir yöntemdir ve yüksek viskoziteye sahip olan bir termal macunu kartla sürmeye çalışmak çok da mantıklı bir hareket değildir. Yüksek viskozite, düşük akışkanlık ve yayılma oranı demektir, bu da kartla bu tarz bir termal macunu sürerken çok fazla zaman harcamanız ve ince bir doku elde edemeyeceğiniz anlamına gelir. Eğer bu yönteme alışıksanız, biraz daha düşük viskoziteye sahip termal macun tercih etmeniz daha iyi olacaktır.

Elinize plastik eldiven takıp işaret parmağınızla termal macun sürmek de yaygın bir yöntemdir ancak bu şekilde termal macunu yaymak verimli bir performans almanızı engelleyebilir.

Şerit yöntemi

İşlemcinizin üzerine şerit şeklinde termal macun sıkmak da oldukça basit ve etkili bir yöntemdir. Ancak bunu yaparken oldukça dikkatli olmanız gerekiyor zira şeridi çok uzun çekerseniz veya macunu çok fazla sıkarsanız, işlemci soğutucusunu üzerine yerleştirdiğiniz gibi termal macun yanlardan fışkırmaya başlayacaktır. Bu da az önce bahsettiğimiz gibi donanım sorunlarına yol açabilir.

Termal macunu şerit olarak sıktıktan ve yeterli olduğundan emin olduktan sonra başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Dilerseniz kart gibi düz ve temiz bir cisimle macunu iki yana yayabilir, dilerseniz direkt olarak işlemci soğutucusunu üzerine yerleştirebilirsiniz. Soğutucuyu yerleştirdiğinizde macun iki yana kendiliğinden yayılacaktır ve zamanla yerine oturacaktır.

Damla yöntemi

En yaygın ve en basit yöntemlerden biri olan damla yönteminde yapmanız gereken tek şey işlemci üzerine döktüğünüz macunun miktarını ayarlamaktır. İşlemcinin tam ortasına bırakacağınız yeterli miktardaki termal macun, işlemci soğutucusunu üzerine koyduğunuz gibi yayılacaktır ve hava boşluklarının otomatik olarak kapanmasını sağlayacaktır.

Bu yöntemde karşınıza çıkabilecek en büyük sorun miktarı ayarlamak olacaktır. Eğer fazla olmasından korkup çok az termal macun koyarsanız, macun yeterince yayılmayacaktır. Eğer hızınızı alamayıp çok fazla koyarsanız bu sefer de macun etrafa taşacaktır.

Amatör ve ev koşullarında macun sürmek riskli bir iş mi?

Bu soruya cevabımız elbette hayır. Eğer yukarıdaki yöntemlerden birini denediyseniz ve işlemci soğutucusunu biraz bastırmaya başladığınızda termal macun etrafa taşmaya başladıysa, soğutucuyu dikkatli bir şekilde kaldırın. Etrafa taşan termal macunu etrafa zarar vermeyecek bir şekilde temizleyin ve işlemci üzerindeki tabakanın ince olduğundan emin olun. Eğer yeterli termal macununuz olduğunu düşünüyorsanız işlemciyi ve soğutucunun tabanını silerek işlemi baştan başlatabilirsiniz. Bu şekilde daha temiz ve düzenli yaptığınız macun sürme işlemi sonucunda daha verimli sonuç alabilirsiniz.

Termal macun önerisi

Termal macun soğutmada önemli bir rol oynadığı için kalitesi de fazlasıyla önem taşıyor. Termal macun fiyatları, macunun kalitesine göre de artış gösterebiliyor ancak yine de çok pahalı olmayan fiyatlara kaliteli macunlar bulunabiliyor. Eğer termal macun almak istiyorsanız şunlara bakmanızı öneririz:

Cooler Master Mastergel Maker

Thermal Grizzly Kryonaut

Arctic MX-4

Termal macun nedir, ne işe yarar ve nasıl sürülür sorularını cevapladığımız yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer siz değerli takipçilerimizin daha önce kullanıp çok memnun olduğu bir termal macun önerisi varsa, bunları yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.