DJI'ın ilk 360 derecelik kamerasının görüntüleri ve bazı özellikleri sızdırıldı. Cihaz, Insta360 ve GoPro'ya rakip olacak

Drone deyince akla gelen ilk markalardan biri olan DJI, farklı türden ürünleriyle de karşımıza çıkan bir şirketti. Şimdi ise DJI’ın üzerinde çalıştığı Osmo 360 isimli 360 derecelik kamera modeli ortaya çıktı.

Sızıntılar doğruysa bu model, DJI’nin yakında GoPro ve Insta360 gibi markalara rakip olacak bir ürün olarak karşımıza çıkacak. Sızıntının Hakasushi ve Igor Bogdanov tarafından yapıldığını belirtelim.

DJI’nin 360 derece kamerası böyle gözükecek

Çift lensli kameranın bir prototipine ait olduğu belirtilen görsellerden cihazın nasıl bir tasarımla geleceğini görebiliyorsunuz. Tıpkı rakipleri gibi küçük ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Bu cihazla 360 derece çekim yaparak küresel fotoğraf ve video çekme imkânı yakalayacaksınız.

Görsellere göre DJI’ın modeli, 9 mm civarında uzunluğa ve 6,5 mm civarında genişliğe sahip olacak. 3 tuşla geleceğini de görebiliyoruz. Bunlar muhtemelen güç, kayıt ve menü kontrolleri olacak. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, farklı aksesuarları takabilme, microSD depolama, USB-C portu da diğer özellikleri arasında.

Ayrıca cihazın tuşlara ek olarak bir dokunmatik ekranla geleceği de bilgiler arasında. Kameranın, DJI’ın Osmo Action serisinde kullandığı 7,55Wh’lik bataryayla sunulacağı de aktarılmış. Elimizde sadece görseller olduğu için nasıl görüntler yakalayabildiği, çözünürlük ve diğer önemli teknik detaylar maalesef yok.

DJI Osmo 360 kamerayla ilgili tüm bildiklerimiz bu kadar. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği, fiyatının ne kadar olacağı gibi konularda bir bilgi bulunmuyor.