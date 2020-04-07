Drone denilince akla gelen ilk firmalardan olan DJI tarafından üretilen tüm drone modellerini listeledik, fiyatlarına ve özelliklerine yer verdik. Ucuzdan pahalıya sıraladığımız listede, her türlü kullanıma özel bir drone bulunuyor.

2000’li yılların başından beri kullanılan, fakat 20 yıllarda 10'lu giderek popülerleşen dronelar, uzaktan kumanda ile kontrol edilen ve çoğunlukla üzerinde bir kamera bulunan uçan araçlardır. Dünyada drone üreticileri arasında en öne çıkan firmalardan biri de 2006 yılında, Çin’de kurulan DJI firmasıdır. Zaten dronelara yönelik bir ilginiz varsa DJI'ın bu alanda nasıl başarılı olduğunu önceden biliyor olabilirsiniz.

DJI tarafından üretilen dronelar, medya sektörü başta olmak üzere spor, tarım gibi pek çok farklı alanda da kullanılıyorlar. Günümüzde üretilen dronelar kullanım kolaylığı, kamera kalitesi, akıllı tasarım gibi özelliklerle dikkat çekiyorlar. Sizin için, DJI tarafından üretilen drone modellerini listeledik ve ucuzdan pahalıya doğru sıraladık. DJI drone modellerinin fiyatları, eklenen özelliklere ve satış noktasına göre değişebilir.

Ucuzdan pahalıya DJI drone modelleri:

DJI Mavic Mini

Spreading Wings S900

Spreading Wings S1000+

Phantom 4 Pro

Phantom 4 RTK

Matrice 600

Matrice 100

Mavic 2 Enterprise Series

Matrice 600 Pro

P4 Multispectral

DJI Mavic Mini:

Uçuş süresi: 30 Dakika

Kalkış ağırlığı: 240 gram

Fiyat: 3.000 TL

DJI'ın en küçük drone modeli olan Mavic Mini, rakiplerine kıyasla taşınabilirlik ve yüksek kaliteli çekim performansıyla önemli bir fark koyuyor. Mavic Mini'nin satışta olan pek çok farklı modeli var. Dilerseniz yedek pervane, koruyucu ve bataryalar ile Mavic Mini'yi satın alabiliyorsunuz. Bu drone modelinin en işlevsel yanı ise drone ehliyeti kullanmak zorunda olmamanız.

Spreading Wings S900

Uçuş süresi: 18 Dakika

Kalkış ağırlığı: 8.2 kg

Fiyat: 4.440 TL

Yalnızca 3.3 kg ağırlığa sahip olan DJI Spreading Wings S900 modeli, hafif bir drone olmasına rağmen kendi ağırlığının yanında 5 kg kadar daha ağırlık taşıyabiliyor. Bu sayede ek kamera ve gimbal gibi aparatlar kullanabilirsiniz. Spreading Wings S900 daha çok günlük çekimler ya da medya sektöründe takip görüntüleri için kullanılıyor.

Spreading Wings S1000+

Uçuş süresi: 15 Dakika

Kalkış ağırlığı: 11 kg

Fiyat: 8.800 TL

4.4 kg ağırlığa sahip olan DJI Spreading Wings S1000+ modeli, kendinden daha fazla bir ağırlığı da taşıyarak havalanabiliyor. 5D Mark III ve benzeri ağırlıkta kameralarla beraber kolayca bir gimbal da taşıyabiliyor. 2 metreden fazla bir yükseliğe kadar çıkan ve orada asılı kalabilen Spreading Wings S1000+, 15 bin mAh bataryası tam dolu olduğu zaman 15 dakika boyunca havada kalabiliyor.

Phantom 4 Pro

Uçuş süresi: 30 Dakika

Kalkış ağırlığı: 2 kg

Fiyat: 11.900 TL

DJI Phantom 4 Pro modeli, kendine ait kamera ve gambil sistemiyle dikkat çeken modellerden bir tanesi. Pek çok farklı kalite ve formatta fotoğraf ve video çekebilen bir kameraya sahip olan cihazın hafızası Micro SD kart ile güçlendirilebiliyor. 3 eksenli stabilizasyona sahip gimbalı ile hareketli çekimlerin vazgeçilmezi olmayı hedeflediği söylenebilir. Aynı zamanda Phantom 4 Pro, yerden 6 metre yüksekliğe kadar havalanabiliyor.

Phantom 4 RTK

Uçuş süresi: 30 Dakika

Kalkış ağırlığı: 2 kg

Fiyat: 22.000 TL

Gerçek zamanlı ve santimetre düzeyinde konum verileri sunabilen DJI Phantom 4 RTK modeli, haritacılar için özel üretilmiş modellerden bir tanesi. TimeSync sistemi ile en doğru konumlandırma ve fotoğraf verilerini elde ediyor. 20 megapiksel CMOS sensörlü bir kameraya sahip olan Phantom 4 RTK, 100 metre yüksekliğe kadar çıkabilmesine rağmen 2.74 santimetre zemin örnekleme mesafesine ulaşabililyor.

Matrice 600

Uçuş süresi: 40 Dakika

Kalkış ağırlığı: 15 kg

Fiyat: 23.000 TL

6 kg ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan DJI Matrice 600 modeli, minimum ağırlıkta maksimum uçuş süresine ulaşması ile dikkat çekiyor. Profesyonel hava fotoğrafçıları için özel olarak tasarlanmış olan model, ağırlık taşıma kapasitesi sayesinde pek çok farklı model fotoğraf makinesi, video kamera ve gimbal yüklü olarak havalanabiliyor ve uzun süre havada kalabiliyor. Güçlendirilmiş iletim menzili ile 5 kilometreye kadar HD kalitede görüntüler iletebiliyor.

Matrice 100

Uçuş süresi: 40 Dakika

Kalkış ağırlığı: 4 kg

Fiyat: 24.400 TL

Kendi ağırlığı 2 kg’dan biraz fazla olan DJI Matrice 100 modelinin, 1 kg da ağırlık taşıma kapasitesi bulunuyor. Çift pil bölmesi sayesinde ekstra pil eklenerek yaklaşık 40 dakika boyunca havada kalabiliyor. Hafif karbon fiber yapısıyla görüntü titreşimlerini yüzde 50 oranında azaltıyor. Geliştirilmiş uzaktan kumandasını kullanarak Matrice 100’ü 5 km mesafeye kadar kontrol edebilir ve ayarları üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.

Mavic 2 Enterprise Series

Uçuş süresi: 31 Dakika

Kalkış ağırlığı: Ağırlık taşıma kapasitesi yok

Fiyat: 29.250 TL

DJI Mavic 2 Enterprise Series modelinin taşıma kapasitesi yok, zaten herhangi bir şey taşımaya ihtiyacı da yok. 2x optik ve 3x dijital zoom yapabilen, 4K video kaydedebilen ve 12 megapiksel CMOS sensörlü kamerasıyla kullanıcılarına istenilen her şeyi sunuyor. Gelişmiş GPS sistemiyle anlık takip imkanı sunan Mavic 2 Enterprise Series, iki yanında bulunan kızılötesi sensörleriyle kullanıcıya daha istikrarlı bir uçuş deneyimi sağlar.

Matrice 600 Pro

Uçuş süresi: 40 Dakika

Kalkış ağırlığı: 16 kg

Fiyat: 36.500 TL

Matrice 600’e göre çok daha gelişmiş bir uçuş deneyimi sunuyor DJI Matrice 600 Pro modeli. Yerleşik anten ve aparatlar sayesinde cihaz kurulum süresini neredeyse yarıya indiriyor. Özel tasarımı sayesinde ek modüller kolayca yerleştiriyor. Yenilenen pil sistemi ile ekstra güvenlik sağlarken, geliştirilen iletim menzili sayesinde çok daha uzak mesafelerden kolaylıkla kontrol edilebiliyor.

P4 Multispectral

Uçuş süresi: 27 Dakika

Kalkış ağırlığı: Ağırlık taşıma kapasitesi yok

Fiyat: 58.400 TL

Özellikle tarım sektöründe kullanılmak üzere tasarlanmış olan P4 Multispectral modeli, DJI firmasının en gelişmiş ve pahalı dronelarından bir tanesi. OcuSync sisteme sahip olan bu model tam 7 kilometre iletim menzili ile dikkat çekiyor. 5 kameraya sahip çok bantlı görüntüleme sistemi sayesinde kızılötesi ve RGB verilerini kullanıcısına iletiyor. Güneş ışığı verilerini de kaydedebilen P4 Multispectral, santimetre seviyesinde hassasiyete ve titiz bir kalibrasyona sahip.

DJI tarafından üretilen ve pek çok farklı sektörde kullanılabilen en güncel drone listesi bu şekilde. Yazılı olan fiyatlar, eklenen özelliklere ya da satış sitelerine göre değişiklik gösterebilir. Listede en beğendiğiniz drone modelini yorumlarda paylaşabilrsiniz.