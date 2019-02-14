DJI, Geofencing Teknolojisini Havaalanları İçin Geliştirecek

Drone dünyasının dev ismi DJI, havalimanlarında kullanılan ancak birtakım problemlere yol açan geofencing teknolojisini, gelen şikayetlerin ardından geliştirmeye karar verdi.

DJI, 2013'ten itibaren ürettiği drone'larda geofencing teknolojisini kullanmaya başlamıştı ancak son dönemlerde havalimanlarından gelen raporlardan sonra şirket, bu teknolojiyi daha fazla geliştirmeye karar verdi. Bahsi geçen raporlarda, drone'ların uçuş yolunda olmadığına emin olunana kadar uçuşların geciktirilmek zorunda kalındığı bildirildi.

Geofencing, belirlenmiş bir coğrafi sınırı tanımlamak için GPS ve RFID (radyo frekansı tanımlama) kullanılmasına deniyor.

Şirket, bu geliştirme kararının ardından üç boyutlu yeni bir geofencing teknolojisi geliştirdi ve yeni teknolojiye Altitude Angel adını verdi. Yeni geofencing teknolojisi sayesinde, drone'lar iki boyutlu bir tarama yerine üç boyutlu bir şekilde alanı tarayabilecekler. Böylece büyük havalimanlarındaki uçuşların ertelenme problemi ortadan kalkacak.

DJI, bu güncellemenin Avrupa'daki 32 ülkenin yanı sıra İngiltere'ye de geleceğini açıkladı. Güncellemeyle birlikte daha önce geofencing teknolojisinin kullanılmadığı 19 ülke de teknolojiyle tanışacak. Güncellemenin bu ayın sonunda yayınlanması bekleniyor.