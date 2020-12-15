DJI Mavic 2 Enterprise Advanced Tanıtıldı: İşte Özellikler

DJI, itfaiyeden arama kurtarma ekiplerine kadar birçok alanda operasyon amaçlı kullanılabilen Enterprise serisine, Mavic 2 Enterprise Advanced adında yepyeni bir drone modeli ekledi.

Çin merkezli teknoloji şirketi DJI, Enterprise serisi adı altında operasyon amaçlı kullanılmak üzere drone modelleri tasarlıyordu. Şirket, seriye Mavic 2 Enterprise Advanced adında yepyeni bir model daha ekledi. Drone, sahip olduğu kapsamlı özellikler sayesinde zorlu koşullara kolayca uyum sağlayacak bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

32x dijital zoom ve yüksek çözünürlüklü termal ve görsel kameralara sahip olan yeni Mavic 2 Enterprise Advanced, sahip olduğu RTX modülü ile son derece tutarlı bir şekilde havada kalma özelliğine sahip. Dilerseniz yeni Mavic 2 model drone hakkındaki detaylara daha yakından göz atalım.

Kamera

Termal kamera Çözünürlük: 640x512 Kare hızı: 30 Hz Yakınlaştırma: 16x Sıcaklık ölçü değişkenliği: 2°C

Görsel kamera MP: 48 MP CMOS Sensör: 1/2” Zoom: 32x Kayıpsız zoom: 4x



Mavic 2 Enterprise Advanced, hem termal hem de görsel olmak üzere iki farklı kameraya sahip. Drone aracılığıyla aktarılan görüntüde, hızlı bir şekilde termalden görsel kameraya geçiş sağlanabiliyor. Termal kameranın ilettiği sıcaklık, 2 derece değişkenlik gösterebiliyor.

Görsel kamera, sensörlerin transistör aracılığıyla oluşturulduğu CMOS adlı bir sensör yapısına sahip. Genellikle telefon ve tablet gibi daha kompakt cihazlarda kullanılan CMOS, drone'larda düşük güç tüketimi sağlıyor.

Batarya

Batarya türü: LiPo

Batarya kapasitesi: 3850 mAh

Şarj dolum süresi: 90 dakika

Mavic 2 Enterprise Advanced model Drone’un sahip olduğu bataryalar hem manuel hem de otomatik soğutma sistemine sahip. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi zorlu koşullar için tasarlanmış bu Drone’un bataryası, yüksek ısılarda ve düşük sıcaklıklarla kendini koruyabiliyor.

Sensör

M2EA drone, olası bir çarpışma durumunu engellemek ve çevresindeki nesneleri algılayabilmek için çok yönlü sensör sistemine sahip. Zorlu hava koşullarında 20, normal bir durumda ise 40 metreye kadar tarama yapılabiliyor. Drone’un hızı saatte 44 kilometreyi geçtiği zaman ise bu tarama mesafesi kısalıyor.

Ağırlık

Aksesuarlarla birlikte: 1100g

Aksesuarsız: 909g

Drone, hafif olduğundan dolayı kalkış ve iniş sırasında son derece hızlı bir performans sergiliyor. Hem hızlı hem de kolay taşınabilir olması, acil durumlarda kolaylık sağlıyor.

Uçuş süresi

Saatte 40 kilometre hızda rüzgarsız alanda: 31 dakika

RTK modüllü: 28 dakika

İşaret ışığı açıkken: 29 dakika

İşaret ışığı kapalıyken: 30 dakika

Flaş açıkken: 24 dakika

Flaş kapalıyken: 28 dakika

Hoparlör açıkken: 27 dakika

Hoparlör kapalıyken: 28 dakika

Mavic 2 Enterprise Advanced'ın sahip olduğu uçuş süresi, RTK modülünün takılı olup olmadığına, bazı özelliklerin kullanımına ve rüzgar hızına göre değişkenlik gösterebiliyor. 1,5 saatte tamamen şarj edilebilen bu cihazın en az 26 - 27 dakika uçuş kapasitesi bulunuyor.

Tutarlı konumlandırma

Mavic 2 Enterprise Advanced, sahip olduğu RTK modülü sayesinde santimetre bazında doğruluk sağlıyor. Drone, havadayken engellerin bolca bulunduğu alanlarda bile kullanıcısının konumlandırmasına tutarlı bir şekilde karşılık vererek olası çarpışmaları minimuma indiriyor.