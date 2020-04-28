Çinli teknoloji üreticisi DJI, yeni drone modeli Mavic Air 2'yi duyurdu. 34 dakika havada kalabilen drone, yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çekimleri yaparken, otonom uçuş sistemiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Robot teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren ve hem hobi hem de profesyonel amaçlar için kullanılabilen dronelar, son dönemlerin popüler teknolojik ürünlerinden bir tanesi. İnsanlar, yaşadıkları bölgeleri gökyüzünden görüntülemek için drone kullanırken kolluk kuvvetleri gibi yetkililer, kamu düzeninin korunması ya da trafik kural ihlallerinin belirlenmesi gibi amaçlarla bu ürünleri kullanıyorlar.

DJI, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü "Mavic Air" modeli ile binlerce drone tutkununa oldukça kaliteli bir ürün sundu. Şimdiyse Mavic Air'ın halefini duyuran şirket, "Mavic Air 2" olarak isimlendirdiği yeni drone'uyla da tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Karşınızda DJI Mavic Air 2

Mavic Air 2, serideki ilk drone modeline göre daha büyük kamera sensörleri içeriyor. Tüketicilere, sahip olduğu OccuSync iletim teknolojisi ile Wi-Fi desteği sağlayan Mavic Air 2, 34 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Tüketiciler, istedikleri takdirde ürünün sadece kendisini istedikleri takdirde de taşıma çantası, pervane koruyucu şarj bağlantı aparatı ve 3 batarya içeren "Fly More" versiyonunu satın alabilecekler.

DJI tarafından yapılan açıklamalara göre Mavic Air 2, dünyanın hem en akıllı hem de en güvenli drone modeli. Şirket, bu açıklamalarının altını doldurmak için Mavic Air 2'nin sahip olduğu sahne algılama modlarına güveniyor. Tüketiciler bu bağlamda kar, ağaç, çim, gökyüzü ve gün batımı gibi farklı sahne modlarını kullanarak otomatik olarak en yüksek kalitede görüntüler çekebilecekler. Ayrıca Mavic Air 2, gelişmiş bir otonom uçuş moduna da sahip.

Mavic Air 2, çekim modlarının yanı sıra yeni drone modelinin kamera özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca akıllı telefonlarda karşımıza çıkan 48 MP çözünürlüğündeki kameraları kullanan şirket, tüketicilere temelde 12 MP görüntüler yakalıyor. Mavic Air 2'nin bu kamerası, 60 fps'de 4K video çekimleri yapabiliyor ve fotoğraflar için HDR teknolojisini destekliyor.

DJI tarafından yapılan açıklamalara göre Mavic Air 2, serideki önceki modele göre biraz daha ağır ve büyük. Ancak buna rağmen drone, performanstan hiçbir şekilde ödün vermiyor. Ayrıca drone'un sahip olduğu çarpışma önleme teknolojisi, Mavic Air 2'ye yakın bir şekilde uçan droneları tespit ederek gerekli gördüğü durumlarda çarpışmanın önlenmesi için uyarılar veriyor.

DJI Mavic Air 2 fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Mavic Air 2'in fiyatı, 799 dolar (yaklaşık 5.500 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Bugün itibarıyla satın alınabilen ürün, 11 Mayıs itibarıyla ABD'deki tüketicilere teslim edilmeye başlayacak. Fly More olarak isimlendirilen paketin fiyatı ise 988 dolar (yaklaşık 6.900 TL + vergiler) olarak belirlendi. Tüketiciler isterlerde, daha fazla bileşen içeren bu paketi de tercih edebilecekler.