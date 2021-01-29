Elon Musk'ın da desteği ile Gamestop'a ait hisse senetlerinin değerini uçuran Reddit grubu, bu kez de bir altcoin olan "Dogecoin"i uçurdu. 24 saat içerisinde yüzde 900 kadar değerlenen altcoin, Bitcoin borsalarını alt üst etti. Reddit grubunun sonraki hedefinin ne olacağı, şu an için merak konusu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD borsalarında işlem görmekte olan Gamestop'un saatler içerisinde görülmemiş değer kazancından bahsetmiştik. Bu yükselişin ardında ise hem Elon Musk hem de bir grup Reddit kullanıcısı vardı. İşte o Reddit kullanıcıları bu kez de Bitcoin borsalarını alt üst ettiler. "Dogecoin" olarak bilinen bir altcoine saldıran yatırımcı topluluğu, kripto para biriminin değerini, sadece 24 saatlik bir süreçte yüzde 900 kadar artırdılar.

Reddit'teki yatırımcı grubu, kendini "WallStreetBets" olarak isimlendiyor. "Bets", dilimize bahis olarak geçmiş olan bir tabir. Bu da grupla ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Açık konuşmak gerekirse bu grup, teknik analiz, indikatör, kural ve yasaları bilmeyen gençlerden ibaret. Yıllar içerisinde yüzlerce kişinin katıldığı devasa bir grup haline gelmeyi başaran WallStreetBets, şu sıralar borsaları alt üst etmeyi başarıyor. Dogecoin, ekibin son başarısı olarak nitelendiriliyor.

İşte Dogecoin'in günlük bazdaki yükseliş grafiği

Dogecoin, 27 Ocak Çarşamba günü 0.0075 dolar seviyelerinde işlem görmekte olan, değeri sorgulanası bir altcoindi. Ancak takvimler, 28 Ocak Perşembe gününü gösterdiğinde eşi benzeri görülmemiş yükselişler yaşanmaya başladı. Amatör yatırımcılar, kripto para biriminin değerini yüzde 900 kadar artırarak, 0,0875 dolar seviyelerine getirmeyi başardılar. 29 Ocak saat 09:51 itibarıyla bu kripto para biriminin değeri ise 0.050 dolar seviyelerinde. Bu devasa yükseliş, kripto para piyasalarında sıklıkla kullanılan ve ciddi yükselişleri temsil eden "to the moon" (Ay'a) ibaresinin çok ötesindeydi. Eğer bu yükselişi yeni bir tabirle anlatmak gerekirse, Ay yerine Mars demek daha doğru olacaktır.

Açık konuşmak gerekirse WallStreetBets, iki gündür piyasaları manipüle ediyor. Her ne kadar bazı okurlarımız bu tabirimizi eleştiriyor olsalar da yaşanan olaylar, manipülasyondan başka bir şey değil. Zira yatırımcı grubu, Reddit üzerinden anlaşıyor ve yüzlerce kişi, bu yükselişlerin bir parçası oluyor. Ancak bu tür olaylar, özellikle de finansal işlemler için yasak. Hatta ülke borsalarında bu tür işlemlerin yapılması, ilgililerin borsalardan yasaklanmasına bile yol açabiliyor. Reddit grubunun başına bir şey gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak pek çok yatırımcı, WallStreetBets'in bir sonraki hedefinin hangi hisse senedi ya da kripto para birimi olacağını merak etmeye başladı bile...