Doğru El Hareketleriyle Karizmatik Konuşmacı Olmak Mümkün

Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre doğru el ve kol hareketleri ile konuşma yapmak, dinleyici ve konuşmacı arasındaki iletişimi güçlendiriyor.

Sosyolojik ve psikolojik temelli araştırmalara göre bir topluluk önünde konuşurken yapılan el hareketleri konuşmacının çizdiği imaj ve dinleyicilerin algısı üstünde oldukça etkin bir paya sahip.

Etkili bir konuşmanın temeli her ne kadar içerik ve başarılı bir tonlamayla değerlendirilse de yapılan araştırmalara göre konuşma esnasında kullanılan jest ve mimikler hatta el hareketleri bile konuşmacı için kritik bir önem taşıyor. Viyana Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma söz konusu el hareketlerinin dinleyici/izleyici üstünde farklı sonuçlar doğurabildiğini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre bir kişi yalnızca el ve kol hareketlerini kullanarak sahnede olduğundan uzun ya da kısa imajı dahi bırakabiliyor. Temel olarak konuşmacının yansıtmak istediği kişilik imajında ve dominanatlığında etkili olan el hareketlerini ve amaçlarını sizler için inceliyoruz.

Otorite Algısı

Yapılan deneyde konuşmacıların sesleri kesilerek yalnızca el hareketleri deneklere sunuldu. Deney sonucuna göre omuz genişliğinde açılan, kürsü ve omuz hizasında dikey hareketlerle kendini ifade eden el hareketi en etkili yöntemlerden biri olarak belirlendi. Bu hareket sayesinde kişiler karşındaki kişiye dominantlık, güvenilirlik ve açık fikirlilik anlamında daha etkili imaj çizmeyi başarabiliyor. Ancak söz konusu hareketler abartılırsa durum küstahlık, buyurganlık ve hatta saldırganlık olarak dahi anlaşılabiliyor.

Boyu Daha Uzun Gösteren Hareketler

Aynı deney ilginç bir şekilde söz konusu omuz genişliğinde dikey el ve kol hareketlerinin kişiler üstünde boy algısını etkilediğini ortaya çıkardı. Psikolojik etkenleri tam olarak çözülemese de denek grubu bu tür hareketler yapan konuşmacıları olduğundan daha uzun boylu olarak tahmin etti.

Karizma ve Liderlik

Söz konusu el ve kol hareketlerinin konuşmacıyı daha özgüvenli hissettirdiğini açıklayan uzmanlar, bu özgüvenin karşı tarafa da en iyi şekilde yansıdığını belirtti. Konuyu farklı bir argüman ile destekleyen vücut dili uzmanı Vanessa Van Edwards, viral olmuş TED konuşmaları incelendiğinde en etkili olarak bilinen konuşmaların hemen hemen hepsinde söz konusu el kol hareketlerinin ve daha nicelerinin etkin olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.

Toparlamak gerekirse iyi bir konuşmacı olmak için sözler ve tonlamanın ötesinde doğru el ve kol hareketlerine de önem vermek etkili bir konuşma yapmanın en temel unsurları arasında kabul görüyor.