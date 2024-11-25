Hastanelerde beyaz önlüklü insanlar gördüğümüzde, bu kişilerin doktor olduğunu hepimiz biliyoruz öyle değil mi? Peki onlar neden farklı renkte değil de beyaz önlük giyiyorlar?

"Beyazın nasıl bir anlamı var?" "Doktor önlükleri, binlerce yıl önce de beyaz mıydı?"

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

19. yüzyıl ve daha öncesinde doktorlar, siyah önlük giyerdi.

Araştırmacılara göre siyah hem gerçek hem de mecazi anlamda aslında bu mesleğe çok daha uygundu. O zamanlar siyah giysiler, resmî ve sade olarak kabul ediliyordu. Bu sebeple tıbbi ziyaretlerin genel havasına uyum sağlıyordu.

Ayrıca koyu renkli bir giysideki kirleri ve lekeleri gizlemek, açık renkli bir giysiye göre çok daha kolaydı. Fakat 19. yüzyılın sonlarına doğru doktorlar ve bilim insanları, bulaşıcı hastalıkların ve bakterilerin büyümesini önlemek için hastaneleri, mümkün olduğunca temiz tutmanın önemini fark etti.

Aynı zamanda beyaz renk, temizliği çağrıştırıyordu.

Hastaneler, mikroplara karşı mücadelelerini göstermek için beyaz çarşaflara ve beyaz giysilere geçmeye başladılar. Ayrıca beyaz renk, Dr. Mark S. Hochberg’e göre gerçekliği ve şeffaflığı temsil ediyordu.

Böylece doktorların siyah önlüklerden beyaz önlüğe geçişi hızlı bir şekilde gerçekleşti. Yine beyaz önlükler, doktorların kalabalık hastanelerde veya çeşitli sağlık kuruluşlarında öne çıkarak fark edilmelerine yardımcı oldu.

Fakat olumsuz bir tarafı da vardı. Zaman içinde “Beyaz Önlük Sendromu” veya “beyaz önlük hipertansiyonu” şeklinde iki farklı rahatsızlık ortaya çıktı. Bu sendromlar, bazı kişilerin bir doktor muayenehanesine ya da farklı bir klinik ortama adım attıklarında kan basınçlarının artmasına sebep oldu.

Bu sebeple nadiren de olsa bazı doktorlar, özellikle çocuk doktorları, hastalarını rahatlatmak için önlüksüz çalışmayı tercih edebilmekte.

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