Dolar bugün 13,46’yı gördü, bilgisayar alınmaz bu zamanda… Ama bir anlık 5 TL olduğunu hayal etmeye ne dersiniz? Twitter’dan takipçilerimize “Rüyanızda doların 5 TL olduğunu görseniz alacağınız ilk şey ne olur?” diye sorduk. Cevaplar pek de şaşırtmadı.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı her geçen gün daha da şiddetlenerek devam ediyor. Gelinen noktada çözümün ne olacağı bir yana dursun yaşadığımız krizi idrak etmemiz bile uzun zaman alacak gibi görünüyor. Dolar, Temmuz 2018’de 5 TL’ye yükseldi ve son üç yılda da hız kesmeden ilerlemeye devam etti.

Dolar daha 10 gün önce 10 TL’ye yükselerek rekor kırmıştı. Bugün ise yepyeni bir rekora şahit olduk. Bu sabah 11,35 olan dolar, saatler içerisinde 12’yi aşarak 13,46’ya ulaştı. En son 12,83’te sabitlenen doların gelecekteki akıbetini kestirmek de hiç mümkün değil. Türk lirasının saatler içerisindeki yaşadığı bu değer kaybına şahit olurken, Twitter’dan “Rüyanızda doların 5 TL olduğunu görseniz alacağınız ilk şey ne olur? (Dolar almak yasak)” diye sorduk. Gelin birlikte Twitter’dan gelen cevaplara bakalım.

"Dolar almak yasak"

Takipçilerimizin birçoğu Euro, Sterlin, Bitcoin, Ethereum gibi yatırım odaklı düşünse de çoğunluk telefon, bilgisayar gibi teknolojik alet ve ekipmanları satın alacağını söyledi. Doların 5 TL olduğu zamanlarda alım gücümüzün yine yetersiz olduğunu hatırlatan, doların en azından rüyada 1 TL olmasını isteyen takipçilerimiz de oldukça fazlaydı…

Twitter’dan gelen cevaplar:

Hepimizin iç sesi:

Bonus:

Peki siz rüyanızda doların 5 TL olduğunu görseniz ilk ne alırsınız? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.