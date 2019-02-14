Domino’s Pizza, ABD’de Bitcoin ile Ödeme Kabul Etmeye Başladı

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Lightning ödeme sistemleri adlı kuruluş, Pizza siparişlerinde kripto para kullanımını sağlamak amacıyla Lightning Pizza’yı kurdu. Lightning Pizza ile Domino’s Pizza’dan sipariş vermek de mümkün.

Kripto para servisleri, kripto para kullanımının daha çok kişi tarafından tercih edilmesi ve daha yaygın hale gelmesi için çalışmalarını devam ettiriyor. Lightning ödeme sistemleri ise insanların kalbine giden yolun midesinden geçtiğini düşünüyor.
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Firma, pizza siparişlerinde ödeme başına bir sentten az bir bedel karşılığında kripto para, özellikle de Bitcoin ile para transferi sağladığı hizmeti Lightning Pizza’yı duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Lightning Pizza’nın amacının farkındalık yaratmak ve daha fazla kişinin yöntemi kullanmasını sağlamak olduğu belirtildi. Ayrıca Lightning Pizza’nın LND Labs gibi devlerin omzunda yükseldiği belirtildi ve Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi'ye ayrıca teşekkür edildi.
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Popüler kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, gelişmeyi Twitter hesabından paylaşarak “Sevgililer günü için Pizza? Belki bugün değil ama yarın ve sonrasında kesinlikle. Yayılıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak : https://micky.com.au/dominos-pizza-now-accepts-bitcoin/
Etiketler: domino's, kripto para, lightning pizza
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