Son günlerde ülkemizi derinden etkileyen Ece Gürel, herkesin kafasında bazı soru işareti bıraktı. Tam 4 gün boyunca ormanda kalan Gürel, aramalar sonucunda sağ bir şekilde bulunsa da üzerinden çıkardığı montu, ayrı bir merak konusu olmuştu.

Tıpkı Ece Gürel gibi birçok hipotermi vakasında aslında sıklıkla görülen bir durum var. Genelde hipotermi geçiren insanlar, üzerlerindeki kıyafetleri çıkarmış bir hâlde bulunuyorlar.

Donma noktasına gelen kişilerin üzerindeki giysileri ise neden çıkardığı, dediğimiz gibi merak konusu. Şimdi size bu garip durumun bilimsel yanıtını vereceğiz…

Hipotermi nedir?

Yetişkin bir insanın vücut ısısı 37 derecedir. Eğer vücut ısısı, 35 derecenin altına düşerse hipotermi dediğimiz olay meydana gelir. Hipotermi, vücudun normalden çok daha fazla ısı kaybetmesi sonucu oluşan fizyolojik bir durumdur. Kişinin yaşamsal faaliyetini de tehdit ettiği için oldukça ciddi bir durumdur.

Soğuk havalarda yaşanan bu durum, yetersiz giysilerle ve hareketsizlikle de oluşabiliyor. Özellikle bebeklerde daha kolay görülen hipotermi, bazen yeterli ısıyı koruyamayan giysiler giyildiğinde bile ortaya çıkabiliyor.

İşte soyunma refleksi de hipoterminin bir belirtisi.

Paradoksal soyunma olarak bilinen bu durum, hipotermi geçiren kişilerde görülen bir durum. Bu soyunmanın sebebi, kişinin donmak üzereyken aslında yanıyormuş gibi sıcak hissetmesinden kaynaklanıyor. Peki neden?

Hipotermi geçiren kişinin soyunma refleksi, birkaç sebeple açıklanıyor. Bunlardan ilki, beynin, sıcaklık düzeyini düzenleyen bölgesinin hasar görmesi ve kişinin hipotermiye girdiğinde uzuvlarındaki kan damarlarını daraltan kasların yorgunluğu. Bu kaslar, birdenbire gevşiyor ve kan, uzuvlara birden gittiği için bedenlerinin kaynar derecede sıcak olduğuna inanmasına neden oluyor.

Soyunma, hipoterminin son durumunda ortaya çıkıyor.

Küçük ve dar bir alanda yatıyormuş hâlde bulunan kişiler, üzerindeki kıyafetleri çıkarma eğilimi gösterirler. Onlara göre vücut ısıları, yanma derecesinde sıcaklık gösterir ve soyunma gereksinimi duyarlar.

Kişi, bu yanılgıya düştüğünde kıyafetlerini çıkarırken ısı kaybını ve donma riskini de artırmış olur.

İşte bir anlık yaşanan tüm bu durum, hipotermi geçiren bireyin giysilerini çıkarma refleksini doğururken hayatına da mâl olabiliyor…

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