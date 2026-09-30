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Dört Bacaklı "Kaynakçı Robot" Sosyal Medyayı Salladı!

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Güney Kore merkezli Diden Robotics tarafından geliştirilen Diden Spider, çelik duvarlara tırmanarak gemi tersanelerindeki en zorlu kaynak işlerini tek başına hallediyor. Manyetik ayaklarıyla tavanda bile yürüyebilen robot, insanların ulaşmakta zorlandığı alanlarda çalışabiliyor.

Dört Bacaklı "Kaynakçı Robot" Sosyal Medyayı Salladı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Endüstriyel alanda robotların ayak seslerini bangır bangır duyuyoruz. Güney Koreli teknoloji şirketi Diden Robotics'in geliştirdiği dört bacaklı Diden Spider da bunun ilginç örneklerinden biri. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde robotun çelik duvarlara tırmandığı, hatta tavanda baş aşağı yürüdüğü görülüyor. Düz zeminde ilerleyen robotlara alışığız ama Diden Spider daha bir başka.

Özellikle tersanelerdeki zorlu ve dar çalışma alanları için tasarlanan Diden Spider, insan hayatını riske atabilecek görevleri üstlenmek üzere geliştirildi. Yaklaşık 30 kilogramlık gövdesine rağmen engebeli yüzeylerde, dar açıklıklarda ve karmaşık yapılarda ilerleyebiliyor. Samsung Heavy Industries gibi şirketlerin de test ettiği robot, kaynak ve denetim gibi işlerde kullanılabiliyor.

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Dört Bacaklı "Kaynakçı Robot" Sosyal Medyayı Salladı!
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Yerçekimini hiçe sayan manyetik bacaklar

Diden Spider'ın en dikkat çekici özelliği, ayaklarında bulunan güçlü manyetik sistem. Robot, bu sistem sayesinde çelik yüzeylere sıkıca tutunarak dikey duvarlarda ilerliyor. Üstelik yalnızca duvarlarla sınırlı değil; tamamen baş aşağı şekilde tavanda da yürüyebiliyor. Adındaki “Spider” yani örümcek göndermesi de buradan geliyor.

Bu sayede normal şartlarda merdiven, platform veya özel güvenlik ekipmanları gerektiren bölgelere kendi başına ulaşabiliyor. Özellikle büyük metal yapıların bulunduğu tersanelerde, işçilerin erişimini zorlaştıran noktalarda kullanılması planlanıyor.

Tersanelerin yeni nesil kaynak ustası

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Diden Spider'ın marifeti yalnızca tırmanmakla sınırlı değil. Üzerine entegre edilebilen özel ekipmanlarla kaynak ve denetim gibi farklı görevleri de yerine getirebiliyor. Böylece robotun yapacağı iş, kullanılan ekipmana göre değişebiliyor.

Güney Kore tersanelerinde aktif üretim sahalarında test edilen sistem, ileride büyük yapıların bakım ve onarım çalışmalarında da kullanılabilir. Özellikle insan çalışmasının güç olduğu noktalara ulaşabilmesi, Diden Spider'ın öne çıkan kullanım alanlarından biri.

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