Capcom, Dragon's Dogma 2 için bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, oyunun çıkış tarihini resmen ortaya koydu. Ayrıca oyun için yeni bir fragman da yayımlandı.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Capcom, uzunca bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu oyun, tahmin edebileceğiniz üzere "Dragon's Dogma 2". Geçtiğimiz saatlerde bu oyun özelinde bir etkinlik gerçekleştiren şirket, yıllardır beklenen oyunla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

Capcom tarafından yapılan açıklama ile Dragon's Dogma 2'nin çıkış tarihini resmen öğrenmiş olduk. Ayrıca oyunun grafikleri ve oynanış modları ile ilgili de bir gösterim yapıldı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, oyunla ilgili detaylara yakından bakalım.

Dragon's Dogma 2 çıkış tarihi:

Capcom'un açıklamasına göre Dragon's Dogma 2, 22 Mart 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak. Merakla beklenen oyun, PC'lere ek olarak PlayStation ve Xbox ekosistemlerinde de oynanabilir olacak. Dileyen oyuncular, oyunu şimdiden satın alıp, beklemeye koyulabilirler.

Dragon's Dogma 2 konusu:

Hikâye odaklı bir RPG olarak karşımıza çıkan Dragon's Dogma 2, fantastik bir dünyada geçecek. Oyuncular, "Arisen" isimli karakterleri seçip, kendi hikâyelerini kendileri yazacaklar.

Dragon's Dogma 2 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi Windows 10 İşlemci Intel Core i5-10600 ya da AMD Ryzen 5 3600 RAM 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5500 XT Depolama Açıklanmadı

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi Windows 10 İşlemci Intel Core i7-10700 ya da AMD Ryzen 5 3600X RAM 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon RX 6700 Depolama Açıklanmadı

Dragon's Dogma 2 için hazırlanan en yeni fragman:

Dragon's Dogma 2 fiyatı:

Platform Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition PC 49,99 dolar (1.450 TL) 56,99 dolar (1.650 TL) PlayStation 4/5 1.399 TL 1.599 TL Xbox Series X/S 1.349 TL 1.519 TL

Dragon's Dogma 2 için gerçekleştirilen yarım saatlik canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz