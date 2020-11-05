Popüler drone üreticisi DJI, yeni drone'u Mini 2'yi duyurdu. Minimalist boyutlara ve 249 gram ağırlığa sahip olan drone, 4K çözünürlükte video kayıtları yapabiliyor. Geleneksel Wi-Fi yerine "OcuSync 2" isimli bir bağlantı teknolojisiyle gelen drone, fiyatıyla da can yakacak türden.

Sektörün en popüler drone üreticilerinden bir tanesi olan DJI, düzenlediği bir etkinlikte "Mini 2" isimli yeni bir drone duyurdu. Şirket, geçtiğimiz yıl dünyanın en hafif drone'u olarak karşımıza çıkan Mini'yi geliştirerek, bu yeni modeli oluşturdu. Benzersiz özelliklere sahip olan drone, hafif yapısı ve minimalist boyutlarıyla da lisans olmaksızın kullanılabiliyor. Ancak Mini 2, ne yazık ki can yakacak türden bir fiyat etiketine sahip.

DJI Mini 2, sadece 249 gram ağırlığında bir ürün. Ayrıca geliştirici ekip, Mini 2'de "OcuSync 2" olarak isimlendirdiği bir kablosuz bağlantı teknolojisi kullanıyor. Bu bağlantı, geleneksel Wi-Fi bağlantılarına kıyasla 2,5 kat daha stabil bir bağlantı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, video kayıtları ya da akışlar sunarken, Wi-Fi sorunlarıyla karşılaşmıyorlar.

DJI Mini 2 işte böyle görünüyor

DJI Mini 2'nin en önemli özelliği, kamerası. Geliştirici ekip, bu drone'un maksimum video çözünürlüğünü 4K 30 fps olarak açıkladı. Ancak 30 fps'i yetersiz bulan tüketiciler, 1080p 60 fps çekimler gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, Mini 2'yle artık JPG değil, RAW uzantılı ham fotoğraflar da çekebiliyorlar.

DJI'ın yeni drone modeli, saatte 60 kilometre hız yapabiliyor. Kullanıcılar, Mini 2'yi 31 dakika boyunca kesintisiz olarak uçurabiliyorlar. Ayrıca şirkete göre Mini 2, saatte 40 kilometreye kadar esen rüzgara karşı da dayanıklı.

DJI'ın yaptığı açıklamalara göre Mini 2, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Mavic Air 2'yle aynı kumandaya sahip. Ancak Mini 2, Mavic Air 2 kadar detaylı sensörlere sahip değil. Haliyle bu durum, Mini 2'nin kumandasındaki bazı tuşların işlevsiz olacağı anlamına geliyor.

DJI ekibi, yeni drone modelini iki farklı paket halinde tüketicilerin karşısına çıkardı. Bu paketlerden ilki, drone ve aksesuarlara ek olarak tek bir batarya içeriyor. Tüketiciler, bu pakete 449 dolar (yaklaşık 3,800 TL + vergiler) karşılığında sahip olabiliyorlar. Ancak şirket, üç bataryası olan ikinci paketle kullanıcılara daha fazla uçuş imkanı sunuyor. Tüketiciler bu ikinci pakete ise 599 dolar (yaklaşık 5,075 TL + vergiler) karşılığında sahip olabiliyorlar.