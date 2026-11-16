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DS Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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DS Automobiles, Kasım 2026 döneminde premium tasarım, gelişmiş teknoloji ve elektrikli motor seçeneklerini bir araya getiren modelleriyle dikkat çekiyor.

DS Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

DS Automobiles, Kasım 2026 döneminde N°4, N°7 ve tamamen elektrikli N°8 modelleriyle premium otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunarken kampanya ve indirimleriyle dikkat çekiyor.

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Otomobillerin liste fiyatlarının yanı sıra kredi tutarı, vade, faiz oranı ve leasing koşulları da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki DS Automobiles Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte DS Automobiles Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve finansman fırsatları...

İçerikten Görseller

DS Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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DS Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.326.450 TL -
N°7 3.700.000 TL -
N°8 4.990.000 TL -

DS N°4 Kampanyası: 900 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

DS Automobiles, yeni N°4 modelini satın almak isteyenlere kasım ayına özel finansman avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında 900.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği bulunuyor.

DS N°7 Etoile Kampanyası: 1,8 Milyon TL'ye 12 Ay %1,99 Faiz

DS Automobiles'in yeni SUV modeli N°7 Etoile için kasım ayına özel lansman finansmanı sunuluyor. Kampanya kapsamında 1.800.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz avantajı bulunuyor.

DS N°7 Pallas Kampanyası: 800 Bin TL'ye 12 Ay %1,99 Faiz

Yeni DS N°7 ailesinin Pallas donanım seviyesini tercih edenler için de kasım ayına özel finansman avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında 800.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz seçeneği bulunuyor.

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