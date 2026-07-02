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DS Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 3,1 Milyon TL'ye Premium Otomobil

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DS’in Temmuz 2026 fiyat listesinde N°4 ve DS 7 modelleri yer aldı. Listeye göre N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik 3.131.200 TL’den başlarken, DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 4.273.500 TL olarak açıklandı. Kampanyalı fiyat paylaşılmadı.

DS Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 3,1 Milyon TL'ye Premium Otomobil
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

DS, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede N°4 ve DS 7 modelleri yer alıyor. Her iki modelde de dizel motorlu, otomatik şanzımanlı versiyonlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları açıklandı.

Bu içerikte DS’in Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan fiyat detaylarını inceliyoruz. İlk olarak markanın başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

DS Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 3,1 Milyon TL'ye Premium Otomobil
DS N°4
DS7

DS fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.131.200 TL -
DS 7 4.273.500 TL -

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N°4 fiyatları - Temmuz 2026

DS N°4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Dizel Pallas BlueHDi 130 Otomatik 3.131.200 TL -

N°4, DS ürün gamında kompakt sınıfa yakın konumlanan ve premium karakteri öne çıkaran seçeneklerden biri olarak listede yer alıyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde Pallas donanımı ve BlueHDi dizel motorlu otomatik versiyonla sunulan model, günlük kullanımda konfor beklentisine hitap ediyor.

N°4 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

DS 7 fiyatları - Temmuz 2026

DS7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Dizel ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik 4.273.500 TL -

DS 7, markanın SUV sınıfındaki premium temsilcilerinden biri olarak daha geniş kullanım alanı ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Temmuz 2026 listesinde ÉTOILE donanımı ve BlueHDi dizel motorlu otomatik versiyonla yer alan model, aile kullanımı ve uzun yol beklentileri için konumlanıyor.

DS 7 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: DS Türkiye

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