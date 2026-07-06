Temmuz 2026 döneminde DS Automobiles, premium tasarıma sahip modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre premium araç sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla DS Automobiles Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın öne çıkan modelleri arasında yer alan DS 3, DS 4, DS 7 ve N°8'deki son fiyatları ortaya koyuyor. Fransız lüksünü modern teknolojilerle buluşturan DS Automobiles, özgün tasarım anlayışı, yüksek konfor seviyesi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle premium segmentte dikkat çekmeye devam ediyor.

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Temmuz 2026 ayında DS Automobiles tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri ve dönemsel avantajlar da araç satın alma sürecini daha cazip hale getiriyor. Bu rehberde DS Automobiles'in güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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DS tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı N°4 3.131.200 TL - DS 7 4.273.500 TL -

DS İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

DS N°4 Kampanyası

DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik, Haziran 2026 dönemine özel 500 bin TL için 12 ay vadeli %1,59 faiz oranlı kredi avantajıyla satışa sunuluyor. Premium tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken model, sunulan finansman desteği sayesinde daha avantajlı ödeme koşullarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

DS 7 Kampanyası

DS 7 Étoile BlueHDi 130 Otomatik, Haziran 2026 dönemine özel avantajlı finansman seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında 1.250.000 TL için 12 ay vadeli %1,29 faiz oranlı kredi veya 900.000 TL için 6 ay vadeli %0,79 faiz oranlı kredi fırsatlarından yararlanarak DS 7 sahibi olmak mümkün oluyor.