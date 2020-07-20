DSÖ'den Koronavirüs Aşısı ile İlgili Önemli Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Baş Araştırmacısı Soumya Swaminathan, koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşı çalışmalarının beklentilerden hızlı devam ettiğini söyleyen Swaminathan, birkaç çalışmanın etkili olacağını ifade ediyor. Aşının kullanımı ise en iyi ihtimalle 2021'in ortalarını bulacak.

2020 yılının bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs salgını, hız kaybetmeden yayılmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla 14 milyon 508 bin 892 kişinin enfekte olmasına neden olan virüs, dünya genelinde 606 bin 206 kişinin hayatına mal oldu. Salgının ne zaman kontrol altına alınacağı bilinmezken bilim insanları, koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç tedavisi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyorlar.

Bugüne dek yapılan açıklamalarda, koronavirüs aşısı ile önemli açıklamalar yapıldı. Bu bağlamda kimi zaman aşının bulunduğu, kimi zamansa bu aşının bulunması için uzunca bir çalışma yapılması gerektiği ifade edildi. Ancak şu ana dek koronavirüs aşısı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Şimdiyse Dünya Sağlık Örgütü, aşı ile ilgili önemli ve dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Koronavirüs aşısı, en iyi ihtimalle 2021'in yaz aylarında kullanılabilecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Baş Araştırmacısı ve Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Soumya Swaminathan tarafından yapılan açıklamalarda, koronavirüs aşısının kitlesel kullanımının en iyi ihtimalle 2021 yazı olduğu belirtildi. Pandemiden kurtulabilmek için geliştirilecek aşının koruyuculuk oranının en az yüzde 70 olması gerektiğini ifade eden Swaminathan, aşı ile ilgili ilk sonuçlara ise 2021'in başında ulaşılacağını söylüyor.

Swaminathan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu an için 20'den fazla aşı çalışması olduğunu ve bunların birkaçının işe yarayacağını düşündüğünü ifade ediyor. Çalışmaların tümünün başarısız olmasının büyük bir şanssızlık olacağını söyleyen Swaminathan, hangi aşı çalışmasının başarılı olacağının bilinmesinin ise şu an için mümkün olmadığını ifade ediyor.

Swaminathan, yürütülen aşı çalışmalarının beklenenden hızlı ilerlediğini ifade ediyor. Diğer hastalıklarda bu denli hızlı bir aşı çalışmasının yapılmadığını sözlerine ekleyen Swaminathan, koronavirüsün RNA dizilişinin tespit edilmesi ile geliştirilen aşının ilk testi arasında çok kısa bir sürenin olduğunu vurguluyor. Swaminathan'a göre koronavirüs aşısının 1 yılda geliştirilmesi ihtimali bile fazlasıyla önemli olacak.

Soumya Swaminathan'ın açıklamaları, koronavirüs aşısının farklı yöntemlerle geliştirilmesinin de iyi bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Swaminathan'a göre farklı gruplarda, yani örneğin hamileler, yaşlılar ve çocuklarda farklı türdeki aşılar, daha farklı etkiler yapabilir ve bu da COVID-19 aşısının etkisini artırabilir.