DuckDuckGo Tarayıcısı Artık YouTube Reklamlarını Engelleyebiliyor

YouTube'un reklam engelleyicilerine açtığı savaş sonrası hâlâ bunu başarıyla yapabilenler arasına yeni bir isim katıldı.

YouTube videolarındaki bitmek bilmeyen reklamlardan sıkıldıysanız yalnız değilsiniz.

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Gizlilik odaklı tarayıcı DuckDuckGo, bir süredir reklam engelleyicileri âdeta köşe bucak hapseden YouTube'a karşı kendi reklam engelleyicisiyle başarılı olmuş durumda.

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Bazı kısıtlamalar var

DuckDuckGo, yayınladığı son güncellemeyle birlikte artık tarayıcı üzerinden izlenen videolardaki reklamları otomatik olarak engelliyor. Üstelik bu özellik; iPhone, Windows ve Mac kullanıcıları için varsayılan olarak açık geliyor. Android kullanıcılarının ise şimdilik ayarlardan küçük bir dokunuşla bu özelliği aktif etmesi gerekiyor ancak çok yakında onlar için de otomatik olacak.

Açık kaynaklı uBlock Origin listelerinden beslenen bu yeni sistem sayesinde bu özellik kullanılabiliyor. Tabii reklamların engellenmesi için videoları YouTube’un kendi uygulaması yerine DuckDuckGo tarayıcısı içinden açmanız gerekiyor.

Son dönemde Google’ın arama sonuçlarını yapay zekâ özetleriyle doldurması, kullanıcıları alternatif arayışlara itmişti. Kendini "yapay zekâ dayatmayan güvenli liman" olarak pazarlayan DuckDuckGo, bu hamlesiyle popülaritesini iyice artıracak gibi.