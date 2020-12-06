16 Psyche Asteroidi Gezegene En Yakın Konumda

16 Psyche adı verilen ve olağanüstü değerli olduğu söylenen bir asteroid, Güneş ve Dünya ile aynı hizaya gelirken gezegenimize de en yakın konumuna ulaştı.

Son dönemde gökyüzümüz oldukça şenlikli ve hareketli bir yer haline gelmeye başladı. Peşpeşe fırlatılan araçlar ve görece yakın mesafeden geçen asteroidler oldukça keyifli anlar yaşamamızı sağlıyor. Bu asteroidler arasında şimdi bir yenisi daha katılıyor.

16 Psyche adı verilen bu astroid, genel olarak çok değerli bulunuyor. Bunun nedeni ise göktaşının üzerinde çok miktarda metal bulunması. Gök cisminin devasa boyutlarını da göz önüne aldığımızda gelecekte bir maden kolonisine ev sahipliği bile yapabileceğini görüyoruz.

Dev asteroid en yakın konumda

Pek çok araştırmacıya göre 16 Psyche bir protogezegen, yani oluşumunu tamamlayamamış bir gezegen olabilir. Daha önce de haberlerini yaptığımız asteroidleri çeşitli önemli yapılarla karşılaştırıyorduk. Bu cisim ise 226 kilometre genişliğe sahip. Yani bir bina değil de orta ölçekli bir şehir kadar büyük bir gök cismi bu.

Keşfedilen 16. asteroid olan 16 Psyche 1852'den bu yana bilinen ve incelenen bir yapıydı. Güneş Sistemi'nin orta asteroid kuşağındaki en büyük yapılardan biri olması sayesinde herhangi bir teleskopla da çok rahat gözlenebiliyor.

Bu dev cisim şimdi Dünya'ya uzak konumunda bulunuyor. Bu da bilim insanları için göktaşını incelemek açısından bulunmaz bir fırsat yaratıyor. Gök cisminin Dünya ile arasındaki mesafe 1,6 astronomik birime (1 astronomik birim: Güneş Dünya arası mesafe) inmiş durumda.

Trilyonlarca dolar değerinde

Bu gök cismine yönelik olarak daha önce Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda, asteroidin oldukça büyük ve yoğun bir metal kütlesi barındırdığı da ortaya çıkmıştı. NASA da 2026 yılında bu garip yapıyı ziyaret etmek istediklerini söylemişti.

Ağustos 2022'de NASA'nın Psyche görevi başlayacak. Geliştirilecek olan araç, bir SpaceX Falcon Heavy roketi ile fırlatılacak. Aracın yolculuğu ise 4 yıl sürecek. 21 ay boyunca gök cismini inceleyecek olan araç, asteroidin yapısını da ortaya koyacak.