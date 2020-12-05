Tarihi Hayabusa2 Uzay Görevi Nasıl Canlı İzlenir?

Japonya'nın Ryugu asteroidine gönderdiği ve örnek toplayan uzay aracı Hayabusa2, topladığı örneklerle geri dönüyor. Altı yıllık görev bu gece aracın dünyaya geri dönmesiyle birlikte sona erecek.

Japonya Uzay Havacılık Keşif Ajansı JAXA, altı yıl önce Hayabusa2 uzay aracını fırlatmıştı. Bu aracın amacı, Ryugu asteroidinden örnekler toplayarak gezegenimize geri getirmek olarak açıklanmıştı. Görev artık tamamlanmaya oldukça yakın.

Bilim insanlarına Güneş Sistemi'nin kökenini daha iyi anlamalarını sağlayabilecek bilgiler vermesi beklenen çalışmada artık neredeyse sona gelinmiş durumda. Bu gece aracın dünyaya dönmesiyle birlikte görevin uzay kısmı tamamlanmış olacak.

Bir yıl önce örnek almıştı

Yaklaşık bir yıl önce Hayabusa2, Ryugu asteroidinden taş örnekleri toplamayı başarmıştı. Bu asteroidin yörünge çapı yaklaşık 300 milyon kilometre olarak hesaplanmıştı. Araç sonunda Dünya'ya olan yolculuğu tamamlamaya yaklaştı.

JAXA mühendisleri yaptıkları açıklamada, araçtaki örnek kapsülünün Dünya'ya yaklaşık 220 bin kilometre mesafede ayrıldığını ve ince kontrol için operasyon başlatıldığını belirtti. Kapsülün gelişi ise canlı yayınlanacak.

Yayında ilk olarak bir ateş topunun görülmesi ve sonrasında da kapsülün atmosferde yolculuğunu tamamlaması bekleniyor. Kapsülün üstünde bulunan ısı kalkanları sayesinde yapısı ve içindeki değerli yükü de çevresel etmenlerden korunmuş olacak.

Yayın 1 saatten uzun sürecek

Yapılacak olan yayın 70 ila 90 dakika arasında bir süreye sahip olacak. Yeryüzüne 75 kilometre mesafeden kapsül atmosfere girecek. Son 10 kilometrelik mesafede ise kapsülün paraşütü açılacak. Sonrasında da inişi beklenecek.

JAXA, inişin gerçekleşeceği bölgeden rahatça sinyal alabilmek için çeşitli uydular da kullanacak. Kapsül inişten sonra sürekli olarak kesin konumuna dair sinyaller gönderecek. Ekip ayrıca bu görevde çeşitli denizci radarları, dronelar ve helikopterler de kullanacak. Böylece kapsül ve asteroidden toplanan örnekler en kısa sürede incelemeye alınabilecek. Yayın, JAXA'nın aşağıda yer alan bağlantısından canlı izlenebilecek.