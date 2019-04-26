Bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmalarda, dünya genelinde insanların duygu durumları ve deneyimleri incelendi. İnsanların üçte birinin stres altında olduğu ortaya çıktı.

İnsanların duyguları davranışları, deneyimleri ve düşünceleri son yılların en çok araştırılan konularından biri. Özellikle çağımızda artık toplumsal bir salgına dönüşen stres ve mutsuzluk hissi nedeniyle çözüm arayan uzmanlar, insanların hislerini ve hayat tecrübelerini sürekli takip ediyorlar.

Gallup da araştırmasında insanların duygu durumlarını ve gündelik deneyimlerini göz önüne alıyor. Araştırma, 140’tan fazla ülkeden 151 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi:

Ankette kullanıcılara günlük pozitif ve negatif deneyimleri hakkında sorular soruldu. İnsanlara yöneltilen soruların odak noktası ise insanların belli duyguları yaşayıp yaşamadıkları oldu.

En çok öfke hisseden ülke Ermenistan olurken, Estonya öfke hissinin en az yaşandığı ülke oldu. Türkiye, dün keyif aldınız mı sorusuna en fazla hayır cevabı verilen ülkelerden biri oldu. Ülkemizin en çok hayır cevabı veren ülkeler arasında olduğu diğer sorular ise ‘Dün bir şey öğrenebildiniz mi?’ ve ‘Dün hiç gülümsediniz ya da kahkaha attınız mı?’ soruları oldu.

Kuzey Afrika ülkesi Çad, en fazla olumsuz deneyimin yaşandığı ülke olurken o’nun hemen ardından Nijer ve Sierra Leone geldi. Latin Amerika ülkelerinin genellikle pozitif olarak öne çıktığı araştırmaya göre Paraguay, dünyanın en pozitif ülkesi oldu.

Türkiye ise olumlu deneyimler anlamında sınıfta kaldı ve olumlu deneyimlerin en az yaşandığı ülkeler arasında yer aldı. Anketin sonuçlarına buradan ulaşabilirisiniz.