EV Volumes tarafından derlenen veriler, 2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini gösterdi. Zirve, Tesla'nın en popüler ve ucuz modeli Model 3'ün oldu. Model 3, üst üste 4. yıl zirvede kalmayı başardı.

Özellikle ardımızda bıraktığımız 5 yıl, elektrikli otomobil sektörü için büyük bir sıçrayışa tanıklık etti. Tesla ile popülerleşen elektrikli araçların yaygınlığı, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Hyundai gibi devlerin bu piyasaya aktif bir şekilde katılmasıyla daha da arttı. Geçtiğimiz yıl da elektrikli otomobil satışları için yine rekorlar yılı oldu.

EV Volumes tarafından derlenen verilere göre 2021 yılı, satış anlamında bir önceki yıla göre bile muhteşem bir artış yakaladı. Toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında %108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %69 oranında yükseldi. Peki, tüm dünyada bu yılın en çok satan tam elektrikli/hibrit otomobili hangisiydi? Cevap, yine EV Volumes tarafından verildi.

2021’de en çok satan elektrikli otomobil modelleri:

Tesla Model 3 Wuling HongGuang Mini EV Tesla Model Y Volkswagen ID.4 BYD Qin Plus (hibrit) Li Xiang One (hibrit) BYD Han BYD Song Pro/Plus (hibrit) Changan Benni Volkswagen ID.3 Renault Zoe Guangzhou Aion S Chery eQ Kia Niro Nissan Leaf Great Wall ORA Black Cat Toyota RAV4 (hibrit) Hyundai Kona XPeng P7 SAIC Roewe Clever

Tesla Model 3:

Piyasaya çıkış tarihi: Temmuz 2017

Temmuz 2017 Satış adedi: 500 bin 713

500 bin 713 Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)

Wuling HongGuang Mini

Piyasaya çıkış tarihi: 2020

2020 Satış adedi: 424 bin 138

424 bin 138 Türkiye’de var mı?: Hayır.

Tesla Model Y

Piyasaya çıkış tarihi: 2020

2020 Satış adedi: 410 bin 517

410 bin 517 Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)

Volkswagen ID.4

Piyasaya çıkış tarihi: 2020

2020 Satış adedi: 121 bin 631

121 bin 631 Türkiye’de var mı?: Hayır.

BYD Qin Plus (hibrit)

Piyasaya çıkış tarihi: 2012

2012 Satış adedi: 111 bin 553

111 bin 553 Türkiye’de var mı?: Hayır.

Li Xiang One (hibrit)

Piyasaya çıkış tarihi: 2019

2019 Satış adedi: 90 bin 491

90 bin 491 Türkiye’de var mı?: Hayır.

BYD Han

Piyasaya çıkış tarihi: 2020

2020 Satış adedi: 86 bin 901

86 bin 901 Türkiye’de var mı?: Hayır.

BYD Song Pro/Plus (hibrit)

Piyasaya çıkış tarihi: 2019/2020

2019/2020 Satış adedi: 78 bin 973

78 bin 973 Türkiye’de var mı?: Hayır.

Changan Benni

Piyasaya çıkış tarihi: 2014

2014 Satış adedi: 76 bin 454

76 bin 454 Türkiye’de var mı?: Hayır.

Volkswagen ID.3

Piyasaya çıkış tarihi: 2019

2019 Satış adedi: 76 bin 278

76 bin 278 Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)

Renault Zoe

Piyasaya çıkış tarihi: 2012

2012 Satış adedi: 73 bin 867

73 bin 867 Türkiye’de var mı?: Evet.

Guangzhou Aion S

Piyasaya çıkış tarihi: 2019

2019 Satış adedi: 71 bin 192

71 bin 192 Türkiye’de var mı?: Hayır.

Chery eQ

Piyasaya çıkış tarihi: 2016

2016 Satış adedi: 68 bin 821

68 bin 821 Türkiye’de var mı?: Hayır.

Kia Niro

Piyasaya çıkış tarihi: 2016

2016 Satış adedi: 64 bin 594

64 bin 594 Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)

Nissan Leaf

Piyasaya çıkış tarihi: 2010

2010 Satış adedi: 64 bin 201

64 bin 201 Türkiye’de var mı?: Evet.

Great Wall ORA Black Cat

Piyasaya çıkış tarihi: 2019

2019 Satış adedi: 63 bin 538

63 bin 538 Türkiye’de var mı?: Hayır.

Toyota RAV4 (hibrit)

Piyasaya çıkış tarihi: 2019

2019 Satış adedi: 61 bin 544

61 bin 544 Türkiye’de var mı?: Evet.

Hyundai Kona

Piyasaya çıkış tarihi: 2017

2017 Satış adedi: 60 bin 700

60 bin 700 Türkiye’de var mı?: Evet.

XPeng P7

Piyasaya çıkış tarihi: 2020

2020 Satış adedi: 60 bin 607

60 bin 607 Türkiye’de var mı?: Hayır.

SAIC Roewe Clever