Özellikle ardımızda bıraktığımız 5 yıl, elektrikli otomobil sektörü için büyük bir sıçrayışa tanıklık etti. Tesla ile popülerleşen elektrikli araçların yaygınlığı, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Hyundai gibi devlerin bu piyasaya aktif bir şekilde katılmasıyla daha da arttı. Geçtiğimiz yıl da elektrikli otomobil satışları için yine rekorlar yılı oldu.
EV Volumes tarafından derlenen verilere göre 2021 yılı, satış anlamında bir önceki yıla göre bile muhteşem bir artış yakaladı. Toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında %108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %69 oranında yükseldi. Peki, tüm dünyada bu yılın en çok satan tam elektrikli/hibrit otomobili hangisiydi? Cevap, yine EV Volumes tarafından verildi.
2021’de en çok satan elektrikli otomobil modelleri:
- Tesla Model 3
- Wuling HongGuang Mini EV
- Tesla Model Y
- Volkswagen ID.4
- BYD Qin Plus (hibrit)
- Li Xiang One (hibrit)
- BYD Han
- BYD Song Pro/Plus (hibrit)
- Changan Benni
- Volkswagen ID.3
- Renault Zoe
- Guangzhou Aion S
- Chery eQ
- Kia Niro
- Nissan Leaf
- Great Wall ORA Black Cat
- Toyota RAV4 (hibrit)
- Hyundai Kona
- XPeng P7
- SAIC Roewe Clever
Tesla Model 3:
- Piyasaya çıkış tarihi: Temmuz 2017
- Satış adedi: 500 bin 713
- Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)
Wuling HongGuang Mini
- Piyasaya çıkış tarihi: 2020
- Satış adedi: 424 bin 138
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
Tesla Model Y
- Piyasaya çıkış tarihi: 2020
- Satış adedi: 410 bin 517
- Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)
Volkswagen ID.4
- Piyasaya çıkış tarihi: 2020
- Satış adedi: 121 bin 631
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
BYD Qin Plus (hibrit)
- Piyasaya çıkış tarihi: 2012
- Satış adedi: 111 bin 553
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
Li Xiang One (hibrit)
- Piyasaya çıkış tarihi: 2019
- Satış adedi: 90 bin 491
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
BYD Han
- Piyasaya çıkış tarihi: 2020
- Satış adedi: 86 bin 901
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
BYD Song Pro/Plus (hibrit)
- Piyasaya çıkış tarihi: 2019/2020
- Satış adedi: 78 bin 973
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
Changan Benni
- Piyasaya çıkış tarihi: 2014
- Satış adedi: 76 bin 454
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
Volkswagen ID.3
- Piyasaya çıkış tarihi: 2019
- Satış adedi: 76 bin 278
- Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)
Renault Zoe
- Piyasaya çıkış tarihi: 2012
- Satış adedi: 73 bin 867
- Türkiye’de var mı?: Evet.
Guangzhou Aion S
- Piyasaya çıkış tarihi: 2019
- Satış adedi: 71 bin 192
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
Chery eQ
- Piyasaya çıkış tarihi: 2016
- Satış adedi: 68 bin 821
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
Kia Niro
- Piyasaya çıkış tarihi: 2016
- Satış adedi: 64 bin 594
- Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)
Nissan Leaf
- Piyasaya çıkış tarihi: 2010
- Satış adedi: 64 bin 201
- Türkiye’de var mı?: Evet.
Great Wall ORA Black Cat
- Piyasaya çıkış tarihi: 2019
- Satış adedi: 63 bin 538
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
Toyota RAV4 (hibrit)
- Piyasaya çıkış tarihi: 2019
- Satış adedi: 61 bin 544
- Türkiye’de var mı?: Evet.
Hyundai Kona
- Piyasaya çıkış tarihi: 2017
- Satış adedi: 60 bin 700
- Türkiye’de var mı?: Evet.
XPeng P7
- Piyasaya çıkış tarihi: 2020
- Satış adedi: 60 bin 607
- Türkiye’de var mı?: Hayır.
SAIC Roewe Clever
- Piyasaya çıkış tarihi: 2020
- Satış adedi: 56 bin 116
- Türkiye’de var mı?: Hayır.