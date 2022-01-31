Dünyanın En Çok Satılan Elektrikli Otomobilleri Açıklandı: Zirve Yine Değişmedi

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EV Volumes tarafından derlenen veriler, 2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini gösterdi. Zirve, Tesla'nın en popüler ve ucuz modeli Model 3'ün oldu. Model 3, üst üste 4. yıl zirvede kalmayı başardı.

Özellikle ardımızda bıraktığımız 5 yıl, elektrikli otomobil sektörü için büyük bir sıçrayışa tanıklık etti. Tesla ile popülerleşen elektrikli araçların yaygınlığı, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Hyundai gibi devlerin bu piyasaya aktif bir şekilde katılmasıyla daha da arttı. Geçtiğimiz yıl da elektrikli otomobil satışları için yine rekorlar yılı oldu.

EV Volumes tarafından derlenen verilere göre 2021 yılı, satış anlamında bir önceki yıla göre bile muhteşem bir artış yakaladı. Toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında %108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %69 oranında yükseldi. Peki, tüm dünyada bu yılın en çok satan tam elektrikli/hibrit otomobili hangisiydi? Cevap, yine EV Volumes tarafından verildi.

2021’de en çok satan elektrikli otomobil modelleri:

elektrikli otomobil

  1. Tesla Model 3
  2. Wuling HongGuang Mini EV
  3. Tesla Model Y
  4. Volkswagen ID.4
  5. BYD Qin Plus (hibrit)
  6. Li Xiang One (hibrit)
  7. BYD Han
  8. BYD Song Pro/Plus (hibrit)
  9. Changan Benni
  10. Volkswagen ID.3
  11. Renault Zoe
  12. Guangzhou Aion S
  13. Chery eQ
  14. Kia Niro
  15. Nissan Leaf
  16. Great Wall ORA Black Cat
  17. Toyota RAV4 (hibrit)
  18. Hyundai Kona
  19. XPeng P7
  20. SAIC Roewe Clever

Tesla Model 3:

tesla model 3

  • Piyasaya çıkış tarihi: Temmuz 2017
  • Satış adedi: 500 bin 713
  • Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)

Wuling HongGuang Mini

Wuling HongGuang Mini

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2020
  • Satış adedi: 424 bin 138
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

Tesla Model Y

tesla model y

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2020
  • Satış adedi: 410 bin 517
  • Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2020
  • Satış adedi: 121 bin 631
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

BYD Qin Plus (hibrit)

Volkswagen ID.4

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2012
  • Satış adedi: 111 bin 553
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

Li Xiang One (hibrit)

Volkswagen ID.4

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2019
  • Satış adedi: 90 bin 491
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

BYD Han

byd han

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2020
  • Satış adedi: 86 bin 901
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

BYD Song Pro/Plus (hibrit)

byd song pro plus

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2019/2020
  • Satış adedi: 78 bin 973
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

Changan Benni

Changan Benni

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2014
  • Satış adedi: 76 bin 454
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2019
  • Satış adedi: 76 bin 278
  • Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)

Renault Zoe

Renault Zoe

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2012
  • Satış adedi: 73 bin 867
  • Türkiye’de var mı?: Evet.

Guangzhou Aion S

Guangzhou Aion S

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2019
  • Satış adedi: 71 bin 192
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

Chery eQ

Chery eQ

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2016
  • Satış adedi: 68 bin 821
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

Kia Niro

Kia Niro

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2016
  • Satış adedi: 64 bin 594
  • Türkiye’de var mı?: Evet. (Şu anlık üçüncü taraf)

Nissan Leaf

Nissan Leaf

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2010
  • Satış adedi: 64 bin 201
  • Türkiye’de var mı?: Evet.

Great Wall ORA Black Cat

Great Wall ORA Black Cat

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2019
  • Satış adedi: 63 bin 538
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

Toyota RAV4 (hibrit)

Toyota RAV4

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2019
  • Satış adedi: 61 bin 544
  • Türkiye’de var mı?: Evet.

Hyundai Kona

Hyundai Kona

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2017
  • Satış adedi: 60 bin 700
  • Türkiye’de var mı?: Evet.

XPeng P7

XPeng P7

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2020
  • Satış adedi: 60 bin 607
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.

SAIC Roewe Clever

SAIC Roewe Clever

  • Piyasaya çıkış tarihi: 2020
  • Satış adedi: 56 bin 116
  • Türkiye’de var mı?: Hayır.
Kaynak : https://cleantechnica.com/2022/01/30/world-ev-sales-tesla-model-3-wins-4th-consecutive-best-seller-title-in-record-year/
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