Oregon Eyalet Üniversitesi, dünyanın ilk ayaklı koşabilen robotunu geliştirdi. Cassie adlı bu robot, 5 kilometrelik mesafeyi, yolda sadece 2 kere düşerek tamamladı. Söz konusu robot, gelecekte hem depo gibi yerlerde, hem de evlerde insanların yardımına koşacak.

Robotların geliştirilmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi, insanoğlunun teknolojideki ilerleyişini hızlandırması açısından büyük önem taşıyor. Bu sebeple robotik alanında eğitim veren okullar başta olmak üzere birçok kuruluş, bu makinelerin gelişimini hızlandırmak adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu alanda en son gelişme, Oregon Eyalet Üniversitesinden geldi.

Burada kurulan Agility Robotics, ABD Savunma Bakanlığının DARPA bölümünden tam 1 milyon dolarlık hibe alarak Cassie adlı, iki ayaklı robotu geliştirdi. Hala geliştirilmekte olan robot, girdiği koşu testini oldukça iyi bir şekilde tamamladı. İşte detaylar:

53 dakikada 5 kilometre koştu:

Cassie adlı robot, iki ayaklı olması sebebiyle dört ayaklı olan robotlardan, denge ve manevra konusunda geride kalacak gibi görünüyor fakat geliştiriciler, güçlendirilmiş öğrenme algoritması kullanarak bu açığı kapatmış. Merdivenden inilmesi ve çıkılması gibi eylemlerin de kapısını açan bu yöntem sayesinde Cassie, akıcı bir şekilde adeta bir deve kuşu gibi koşabiliyor.

Tam olarak 53 dakika 3 saniyede koşusunu bitiren Cassie, toplamda 5 kilometrelik mesafeyi geride bıraktı. Tek şarjla bunu gerçekleştiren robot üzerinde, koşu sırasında herhangi bir kablo kullanılmadı.

5 kilometrelik koşusunda Cassie sadece 2 kez yere düştü. Bunlardan ilki, bilgisayar beyninin yanması sebebiyle, diğeriyse kendisini kontrol eden kişinin keskin bir dönüş yapmayı denemesi sebebiyle gerçekleşti.

Oregon Eyalet Üniversitesinde robotik profesörü olan Jonathan Hurst, gelecekte Cassie gibi robotların paket taşıma işlerini gerçekleştireceğini, hatta insanlara evlerinde yardımcı olabileceğini söyledi.