Katar’da gerçekleşecek olan 2022 Dünya Kupası, şu ana kadar gerçekleşmiş olan en teknolojik destekli Dünya Kupası turnuvası olacak. FIFA’nın açıkladığı yeni ofsayt teknolojisi sayesinde artık pozisyonlarda hakemlerin karar vermesi çok daha kolay hale gelecek.

Dünyadaki tüm futbol hayranları, VAR ilk çıktığından beri ikiye bölünmüş durumda. Kimisi VAR’ın getirdiği daha keskin ve adil sonuçları savunurken kimisi futbolun insanların hatalarıyla güzel bir oyun olduğunu savunuyor.

VAR’ın en çok işlediği durumlardan biri de tabii ki ofsayt pozisyonları. Yine bazılarına göre teknolojiyle alınan milimetrik ofsayt kararları futbolun ruhunu öldürürken kimilerine göre oyunun kalitesini arttırıyor. FIFA, 2022 Katar Dünya Kupasında kullanacağı ofsayt teknolojisini açıklayarak insanların bu tartışmalarını daha da körükleyecekmiş gibi görünüyor.

FIFA’nın açıkladığı yeni ofsayt teknolojisi, çok daha hızlı çalışacak ve çok daha keskin kararlar alınmasını sağlayacak

FIFA’nın geliştirdiği yeni yarı otomatik ofsayt teknolojisi, en zor ofsayt kararlarında bile önceki sisteme göre çok daha hızlı karar verecek ve ofsayt pozisyonunun 3 boyutlu canlandırması hem stadyumda hem de TV’deki izleyicilere canlı olarak yayınlanacak.

Katar’da gerçekleşecek Dünya Kupasının maçlarının oynanacağı her stadyuma yerleştirilen 12’şer kamera, her oyuncunun vücudundaki 29 noktayı takip edecek ve maç topunun içindeki bir sensör sayesinde topun ayaktan ne zaman çıktığı bilinerek 3 boyutlu bir model oluşturulup VAR odasına sunulacak.

Bununla birlikte Collina’nın açıklamasına göre ofsayt kararının kaderi, her ne olursa olsun orta hakemin ellerinde bulunacak. VAR sadece destek olması amacıyla orta hakemi pozisyonu izlemeye çağıracak. Yani milimetrik durumlarda orta hakem ‘ofsayt değil’ kararı da verebilir. Siz yeni teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.