Düzenli olarak yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu ülkelerin mutluluk seviyelerini gözler önüne seriyor. Bu rapora göre mutluluk konusunda ülkemiz ne durumda bir bakalım.

WellBeing International tarafından sonuncusu 2022 yılında yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu, dünyanın dört bir yanındaki insanların mutluluğunu ölçerek küresel ölçekteki mutluluk seviyesini gözler önüne seriyor.

Bu raporda ülkeler, kişi başı gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi beklentisi, yaşam seçim özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısına dayalı olarak puanlanıyor ve aldıkları puanlara bağlı olarak mutluluk seviyeleri tespit ediliyor. Arasında Türkiye’nin de bulunduğu 146 ülke üzerinde yapılan bu araştırmanın sonuçlarını incelemeye başlayalım.

En mutlu ülkelere baktığımızda birinci sırada Finlandiya’nın olduğunu görüyoruz.

En mutlu 10 ülkeyi sıralayacak olursak;

1. Finlandiya (7821 puan)

2. Danimarka (7636 puan)

3. İzlanda (7557 puan)

4. İsviçre (7512 puan)

5. Hollanda (7415 puan)

6. Lüksemburg: (7404 puan)

7. İsveç (7384 puan)

8. Norveç (7365 puan)

9. İsrail (7364 puan)

10. Yeni Zelanda (7200 puan)

Listenin sonunda yer alan ülkelere bakacak olursak en mutsuz ülkenin Afganistan olduğu görülüyor.

Rapora göre en mutsuz 10 ülkeyi sıralayacak olursak;

1. Afganistan (2404 puan)

2. Lübnan (2955 puan)

3. Zimbabve (2995 puan)

4. Ruanda (3268 puan)

5. Botsvana (3471 puan)

6. Lesoto (3512 puan)

7. Sierra Leone (3574 puan)

8. Tanzanya (3702 puan)

9. Malavi (3750 puan)

10. Zambiya (3760 puan)

Peki ya Türkiye? 146 ülke arasında 112. sıradayız!

Ülkemiz bu değerlendirmeden 4744 puan alarak listeye 112. sıradan dahil oluyor.

Listeyi incelediğimizde, mutluluk konusunda İran ve Gana gibi ülkelerin altında kaldığımız görülüyor.

Neyse en azından çoğu Afrika ülkesini geçmişsiz diyelim…

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