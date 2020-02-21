lastminute.com isimli bir tatil planlayıcı ve uçak bileti satış sitesi, dünyanın en aile dostu havayolu şirketlerini araştırdı. Uluslararası hizmet veren 37 havayolu şirketini kapsayan ve doğrudan tüketicilerin fikirlerine göre yapılan araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Uçaklar, insanların hayatlarını ciddi anlamda kolaylaştıran ulaşım araçlarının başında geliyor. Kara ya da deniz yolu ile çok uzun sürede ulaşılacak olan mesafeler, uçaklar ile sadece birkaç saat içerisinde tamamlanabiliyor. Dünya genelinde hava taşımacılığı yapan binlerce şirket bulunuyor ve bu şirketler, havacılık sektöründe ön plana çıkabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Zaman zaman sizlere, havacılık sektöründe yapılan araştırmalardan bahsettiğimiz oluyor. Şimdi yine, havayollarıyla ilgili yapılan bir memnuniyet araştırmasından bahsedeceğiz. Bu araştırmanın konusu, yanlarında bir veya daha fazla bebeği olan çocuklu ailelerin, seyahat ettikleri havayolundan ne kadar memnun kaldığını ortaya koyuyor. Ortaya çıkan sonuçların, tahmininizden biraz farklı olabileceğini söyleyebiliriz.

Söz konusu araştırma, "lastminute.com" isimli bir platform tarafından yapıldı. Uçak biletleri ve tatil planlamaları üzerine çalışan şirket; tüketicilerin bir yolculuk sırasında uçağa öncelikli binişlerinin, bebek ekipmanlarının, uçak içi eğlence sistemlerinin ve uçuş ekibinin tavırları gibi kriterleri değerlendirdi. Dilerseniz hemen, doğrudan yolcuların fikirlerine dayanarak yapılan bu çalışmanın sonuçlarına geçelim.

Araştırmaya göre dünyanın en aile dostu havayolu şirketi Etihad Havayolları

Yapılan araştırmaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Etihad, çocuklu aileler için bir numaralı havayolu şirketi. Uluslararası 37 havayolu şirketini kapsayan çalışmada güçlü rakipleri olmasına rağmen ön plana çıkmayı başaran Etihad, müşterilerini fazlasıyla memnun ediyor gibi görünüyor.

Dünyanın en aile dostu diğer havayolu şirketleri ise şöyle sıralanıyor

Air Canada

Qatar Airlines

United Airlines

Aer Lingus

TAP Air Portugal

American Airlines

British Airways

Oman Air

Turkish Airlines

Listeye yakından baktığımız baktığımız zaman, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Havayolları'nın, dünya genelinde misafirlerini memnun ettiğini söyleyebiliyoruz. Listenin 10. sırasında bulunan Türk Havayolları'nın üst bölümünde ise genellikle dünyanın en zengin ülkelerine ait havayolu şirketlerinin olduğunu görebiliyoruz.

Yapılan bu araştırma, genel olarak dünyadaki en popüler havayolu şirketlerinin aynı zamanda aile dostu olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyük havayollarından bir tanesi olan ve bu listede yer almasını bekleyebileceğimiz Emirates ise ilk on içerisinde kendisine yer bulamıyor. Bununla da kalmayan Emirates Havayolları, sıralamanın ilk 30'unda bile bulunmuyor.