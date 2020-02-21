4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Başarı İle Devam Ediyor

Türk bilim insanları, 9 Şubat günü Türkiye’den yola çıkarak 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni başlattılar. Antarktika’da çalışmaya başlayan Türk bilim insanları, Türkiye’nin sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi istasyonunu kurdular.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9 Şubat tarihinde başlatılan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi hakkında bir açıklama yayınladı. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından hayata geçirilen bilim seferinde Türk bilim insanları 15 proje üzerinde çalışma yürütecekler.

Türk bilim insanları, buzul kıtaya varır varmaz çalışmalara başladılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklama ile 24 kişilik bilim ekibinde yer alan Harita Genel Müdürlüğü uzmanlarının Türkiye sınırları dışında ilk sabit GNSS istasyonunu kurduğunu belirtti.

Harita Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından kurulan sabit GNSS istasyonu, Türk bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası’na 73 kilometre mesafede bulunan Dismal Adası’na kuruldu. Kurulan sabit GNSS istasyonu ile Antarktika’nın yer şekilleri ve buzullarındaki değişimler takip edilecek.

Bakan Varank’ın açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Türk bilim ekibinin 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalara dair bilgi veren görüntüler paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde GNSS istasyonunun kuruluş aşamaları da yer alıyor.

Antarktika’ya Türk uzmanlar tarafından kurulan GNSS istasyonu; GPS, GLONASS ve GALILEO gibi küresel navigasyon sistemlerinden veri alabilecek. GNSS istasyonu aldığı verilerle Antarktika’nın yer kabuğunda meydana gelen hareketleri ve buzul erimelerinden kaynaklanan değişimleri izlenebilecek.

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nden görüntülerin bulunduğu video: