Apple, Fortune dergisinin 18. kez zirveye yerleştiği "Dünyanın En Beğenilen Şirketi" listesinde birinci sırada yer aldı.

Fortune dergisinin "Dünyanın En Beğenilen Şirketi" listesi açıklandı. Apple, üst üste 18. kez Fortune dergisinin "Dünyanın En Beğenilen Şirketi" listesinde birinci sırada yer aldı.

Apple, en yüksek puanı alarak zirvede yer almayı başardı. Fortune, Apple’ın hızla değişen dünyada istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar verdiğini vurguladı.

Apple 18. kez zirvede yer alıyor

Fortune’un açıklamasına göre, tüm sektörlerdeki liderler, büyük teknoloji şirketlerine her zamankinden daha fazla güveniyor. 27. kez yayımlanan "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri" listesinde, bu liderler, güvenilir, ölçeklenebilir ve sorunsuz bir şekilde ürün ve hizmet sunan teknoloji devlerini takdir ettiklerini belirtti. Bu değerlendirme sonucunda Apple, üst üste 18. kez listenin zirvesine yerleşirken Amazon ve Microsoft ise altı yıldır ilk üç sıradaki konumlarını korumayı başardı.

NVIDIA, bu yıl büyük bir sıçrayış yaparak ilk kez ilk 5’te yer aldı ve 4. sıraya yükseldi. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde önemli bir rol üstlenen NVIDIA, grafik işlemcileri (GPU) ile bu alanda etkisini artırdı. Ayrıca, bulut yazılım şirketi ServiceNow (42. sırada), küresel çip üreticisi Taiwan Semiconductor (45. sırada) ve kilo kaybı ilaçlarıyla tanınan Novo Nordisk (46. sırada) listeye ilk kez adını yazdıran şirketler arasında yer aldı. Ancak NVIDIA’nın bu yükselişinin, DeepSeek belirsizliği ışığında devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

İşte ilk 10’da yer alan şirketler: