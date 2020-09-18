Deniz taşıtı şirketi Wallenius Marine, tamamlandığında tek seferde 7.000 araç taşıyabilecek dünyanın en büyük yelkenli gemisi Oceanbird'ü tanıttı. Şu anda geliştirilme aşamasında olan yük gemisi, fosil yakıtlı gemilere kıyasla emisyon salınımını %90 oranında kadar azaltacak.

Günümüzde ucuz, doğaya zararlı yakıt kullanan süper tankerler ve büyük kargo gemileri, dünya ticaretinde çevre dostu, rüzgâr enerjisiyle çalışan taşımacılığın yerini aldı. Bu geçişin bir sonucu olarak ise atmosfere salınan zararlı gazların oranında da büyük bir artış meydana geldi.

Küresel ısınmayla ilgili giderek artan endişelerin bir sonucu olarak BM'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 2030'a kadar uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltma hedefi koydu. Bu çağrıya yanıt veren şirketler ise daha çevreci ulaşım araçları üzerinde çalışıyorlar.

Oceanbird, tamamlandığında dünyanın en büyük yelkenli gemisi olacak:

BM'nin çağrısı kapsamında İsveç merkezli deniz taşıtı şirketi Wallenius Marine, tek seferde tam 7.000 araç taşıyabilen ve rüzgarla çalışan konsept yük gemisini tanıttı. Oceanbird adı verilen gemi, metal ve alaşım malzemelerden oluşan 80 metrelik beş adet içeri çekilebilir yelkene sahip olacak. Yelkenler, köprü altından geçmek ya da değişen hava koşullarına uyum sağlayabilmek için 20 metreye kadar indirilebilecek.

Tamamlandığında 200 metre uzunluk ve 40 metre genişlik ile dünyanın en büyük yelkenli gemisi olma özelliğini taşıyacak olan Oceanbird, saatte 18,5 kilometre hızla hareket edebilecek. Şirket, Oceanbird gemisinin bugünün fosil yakıtla çalışan kargo gemilerine kıyasla biraz daha yavaş hareket etse de emisyon salınımının %90 oranında azaltacağını söylüyor.

Oceanbird projesi üzerindeki çalışmalarını İsveçli araştırma enstitüsü SSPA ve Stockholm'deki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü ile birlikte sürdüren Wallenius, geminin küçük ölçekli bir modelinin inşa edildiğini ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde deniz sularında test edileceğini söylüyor. Şirket ayrıca 2021 sonunda sipariş almaya başlayacaklarını ve ilk geminin 2024 yılında okyanuslardaki yerini alacağını da belirtiyor.