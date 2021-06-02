Visual Capitalist adlı bir şirket, sosyal medyada en çok takip edilen isimlerin bir listesini hazırladı. Tüm sosyal medya platformlarında bulunan toplam takipçi sayısına göre hazırlanan listede zirvede Cristiano Ronaldo, Justin Bieber ve Ariana Grande gibi isimler bulunurken, listenin 50. sırasında da ünlü Bollywood oyuncusu Salman Khan yer aldı.

Ünlü kişilikler, eski zamanlarda insanları sadece televizyon ve beyazperdeden selamlayan ünlüler, giydikleri kıyafet veya bir filmde sıktığı parfüm ikonik bir hale gelirdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu kişiler bize sadece bu kanallardan değil, sosyal medya aracılığıyla da ulaşmaya başladı. Artık bir ünlünün en sevdiği kitabı, evinde kullandığı paspası ya da telefon modelini sadece bir tıkla görüntüleyebiliyoruz.

Yüz milyonlarca kişi tarafından yakip edilen bu insanların arasında futbolcusu da var, şarkıcısı oyuncusu da. Dünyanın en 'etki yaratan' isimlerini araştıran bir şirket, ünlü kişilerin sosyal medya hesaplarında bulunan toplam takipçilerini göz önünde bulundurarak bir liste hazırladı. İnsanları etkilemeyi en çok başaran ilk ismin de Cristiano Ronaldo olduğu ortaya çıktı.

Listenin zirvesinde, 517 milyon takipçisi olan Cristiano Ronaldo var

Global çapta insanları etkilemeyi başaran isimlere baktığımız zaman çoğunluğun Amerika'dan çıktığını görüyoruz. Dünyayı etkilemeyi başaran insanların yaş ortalaması 37 çıkarken, listeye ünlü YouTuber PewDiePie, eski ABD başkanı Barack Obama ve komedyen Kevin Hart gibi isimlerin de dahil olduğunu görüyoruz. Dilerseniz dünyayı etkilemeyi başaran 10 ünlü kişiliğe daha yakından bakalım.

Sosyal medyada toplam takipçi sayısına göre en etkili 10 isim:

Cristiano Ronaldo (517 milyon takipçi) Justin Bieber (455 milyon takipçi) Ariana Grande (429 milyon takipçi) Selena Gomez (425 milyon takipçi) Taylor Swift (361 milyon takipçi) Dwayne Johnson (342 milyon takipçi) Katy Perry (338 milyon takipçi) Kylie Jenner (333 milyon takipçi) Rihanna (332 milyon takipçi) Kim Kardashian (319 milyon takipçi)

Listedeki diğer 40 isim: