‘Uzaylı’ Görünümlü 3 Yeni Balık Türü Keşfedildi

Uzayın derinliklerini, gezegenimizdeki derin sulardan daha iyi tanıyoruz. Sırf bu yaklaşım bile sularda hala keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok canlı türü olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, yaklaşık 8.065 metre derinliğe sahip Atamaca Çukuru’nda 3 farklı balık türü keşfettiler.

Şili açıklarında bulunan ve gezegenimizin en derin noktalarından birisi olan Atamaca Çukuru’nda, yarı saydam ve yansıma yapmayan vücuda sahip balıklar keşfedildi. Bu balıklar, bilim insanlarına göre “açılan bir uzay-zaman geçidinden gelen uzaylılar” gibi görünüyorlar.

Atamaca Çukuru, derinliğinden dolayı güneş ışığının girmediği dondurucu soğukların ve uçsuz bucaksız karanlığın kol gezdiği bir yer. Yüksek basınç dolayısıyla bu noktada yaşayan canlıların son derece özel oldukları biliniyor. Örneğin yeni keşfedilen balıklardan birisi olan aşağıdaki canlı bir fosil değil, tamamen saydam gövdeye sahip olduğu için iskelet sistemini görüyoruz:

Newcastle Üniversitesi tarafından Atamaca Çukuru’nda yapılan 100 saatlik video kaydı projesi sayesinde, bölgede karides benzeri amfipodlar ve uzun bacaklı ispodların oldupu bir ekosistemin varlığı da keşfedildi. Keşfedilen canlılar arasında görünümleriyle insanı şaşkına çeviren 3 yeni derin su balığı da var.

Aşağıda keşfedilen diğer iki türe ait bir gruplaşma görülüyor. Etrafında toplandıkları ise bir başka balığın cesedi:

Dünyanın dört bir yanında bulunan derin su balıkları familyası Liparidae’nin üyeleri olan bu mor-beyaz balıklar, dünyanın en derin noktalarında hayatta kalabiliyorlar. Fotoğraftaki ölü balık, aslında görüntüleri yakalamak isteyen araştırma ekibinin bir tuzağı. Balıkların gövdelerinde ise yüksek basınçla başa çıkmalarını sağlayan baloncuklu küçük gözenekler var. Ayrıca vücutları da son derece jelatinimsi bir yapıya sahip.

Bilim insanlarının konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.