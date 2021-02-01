Madagaskar'da Dünyanın En Küçük Sürüngeni Keşfedildi

Madagaskar'ın kuzey bölgelerinde, dünyanın en küçük sürüngeni keşfedildi. Bilim insanlarının "Brookesia nana" olarak isimlendirdiği canlıların neden bu kadar küçük oldukları anlaşılamadı. Keşfedilen canlılardan birinin boyutu, sadece 13,5 milimetre.

Bilim insanları, Madagaskar adasının kuzey bölgelerinde dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş olan en küçük sürüngenlerini keşfettiler. Temelde bukalemun olarak karşımıza çıkan bu canlıları "Brookesia nana" olarak isimlendiren bilim insanları, bukalemunların neden bu kadar küçük olduğu sorusuna bir yanıt bulamadılar. Gizemli canlıların boyutu gerçekten de çok küçük.

Yapılan keşifte iki adet nano bukalemun keşfedildi. Bunlardan bir tanesi dişi, diğeri ise erkekti. Yani bunlar bir çift olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Canlıların yavru olduğunu düşünen bilim insanları, hayvanlar üzerinde incelemeler yaptılar. Yapılan incelemelerde dişinin yumurtalarının olduğunu, erkeğin de üreme organının gelişmiş olduğunu tespit eden uzmanlar, bu canlıların yavru değil, yetişkin oldukları sonucuna ulaştılar.

İşte dünyanın en küçük sürüngeni

Bilim insanları, keşfettikleri bukalemunlardan erkek olanın, rekor seviyede küçük olduğunu tespit ettiler. Yapılan incelemelerde, erkek nano bukalemunun kuyruk dahil 22 milimetre uzunluğunda olduğu ortaya çıktı. Kuyruğu hesaba katmazsak, bu canlının uzunluğu sadece 13,5 milimetreydi. Dişi bukalemun uzunluğu ise kuyruk hariç 19, kuyruk dahil 29 milimetreydi. Bu canlıların vücudundaki en büyük organın üreme sistemlerine ait olduğunu keşfeden uzmanlar, genital organların vücuda oranının yüzde 20 olduğunu ve durumun ilgi çekici olduğunu ifade ediyorlar.

Araştırma ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre küçük bir alanda yaşamaya çalışan hayvanlar, ortama adapte olabilmek için vücutlarını küçültme eğilimine gidebiliyorlar. Ancak bu boyutlardaki bukalemunların yaşadığı alanın kısıtlı olmadığını ifade eden bilim insanları, bu durumun nedeninin tespit edilemeyebileceğini düşünüyorlar. Çalışmanın başındaki isim Jörn Köhler, nano bukalemunların en yakın akrabası olan Brookesia karchei türünün de aynı adada yaşadığını, bu bukalemunların boyutunun ise nano bukalemunların yaklaşık iki katı olduğunu söylüyor.