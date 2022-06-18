Fiyatlarıyla Dudak Uçuklatan Dünyanın En Pahalı Şarapları

Şarap kültürüne tam olarak hakim olmayanların bile bildiği ilk şey, kaliteli bir şarabın oldukça pahalı olabileceğidir. Şarap fiyatları üretim yılına, üretim yerine ve üretim sayısına göre epey artabilir. Gelin dünyanın en pahalı şaraplarına ve özelliklerine yakından bakalım.

Şarap fiyatlarını belirleyen pek çok etmen vardır. Şarabın üretim yeri, üretim yılı ve kaç adet üretildiği gibi detaylar bir şişe şarabın kalitesini ve buna bağlı olarak da satış fiyatını belirleyen en önemli etmenlerdir.

Şarap kültürüne tam olarak hakim olmasanız bile en azından filmlerde ve dizilerde kaliteli şarapların oldukça pahalı olduğunu görmüşsünüzdür. Şöyle söyleyelim, filmlerde söylenen rakamlar abartı değil. Gelin dünyanın en pahalı şaraplarına ve özelliklerine yakından bakalım.

Dünyanın en pahalı şarapları:

Screaming Eagle Sauvignon Blanc

Fiyatı: 5,850 Dolar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rutherford ve Yountville bölgeleri arasında bulunan Oakville isimli küçük bir kasabada üretilen Screaming Eagle Sauvignon Blanc, her sene belirli sayıda üretilerek özel hayranlarına satılıyor.

1949 Domaine Leroy Richebourg Grand Cru

Fiyatı: 5,921 Dolar

Tarihi bir marka olan 1949 Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, her sena yalnızca 700 şişe üretiliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası üretilmeye başladığı için kazandığı tarihi karakter, bu şişelerin fiyatını belirleyen en önemli unsur.

Domaine Leroy Chambertin Grand Cru 1990

Fiyatı: 7,447 Dolar

Chambertin Grand Cru'da bulunan Pinot Noir bağlarından hasat edilen üzümlerle yapılan Domaine Leroy Chambertin Grand Cru 1990; erik, kırmızı kiraz ve baharat kokusuna sahip bir şaraptır.

Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru 1990

Fiyatı: 11,720 Dolar

Le Musigny bağlarından yılın en sıcak döneminde hasat edilen ve bu sayede daha kalın kabuklu olan üzümlerle yapılan Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru 1990’dan yılda yalnızca 380 şişe üretiliyor.

Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese

Fiyatı: 13,615 Dolar

Alman Egon Muller tarafından üretilen Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese; kendine has çiçek notalarına, limon şurubu tadına ve derin etki bırakan bir dokuya sahip.

Domaine Leroy Musigny Grand Cru 2012

Fiyatı: 14,450 Dolar

Listemizdeki en yeni şaraplardan olan Domaine Leroy Musigny Grand Cru 2012, büyülü ve görkemli bir şarap olarak tanımlanıyor. Çiçeksi bir tada ve ipeksi bir dokuya sahip.

Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru 1990

Fiyatı: 21,200 Dolar

Uzmanların iyi bir yatırım gözüyle baktığı Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru 1990, dengeli bir hasat sonrası bol üzümden üretiliyor.

Penfolds Grange Hermitage 1951

Fiyatı: 38,000 Dolar

Avustralya’da yapılmış olan Penfolds Grange Hermitage 1951’den yalnızca 20 şişe olacak şekilde üretiliyor. Uzmanlar tarafından Avustralya'nın en iyi şaraplarından biri olarak kabul ediliyor.

Chateau D’YQUEM

Fiyatı: 117,000 Dolar

Şimdiye kadar satılan en pahalı beyaz şarap olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na da giren Chateau D’YQUEM, 1811 yılında Chateau d'Yquem'de hasat edilen üzümlerden yapıldı ve Christian Vanneque'e satıldı.

Romanee Conti 1945

Fiyatı: 123,900 Dolar

Romanee Conti bağlarından hasat edilen üzümlerle yapılan Romanee Conti 1945, bu bağlar 1946 yılında yok edildiği için son derece kıymetli. Aynı bağ yeniden canlandırılınca orada yapılan şaraplar 7.500 Dolardan satılmaya başladı ancak orijinal şişe 2007 yılında bir açık artırmada 123.900 Dolara satıldı.

Cheval Blanc St-Emilion 1947

Fiyatı: 135,125 Dolar

Saint-Emilion şarap sınıflandırmasından A sınıfı statüsü verilen iki şaraptan biri olan Cheval Blanc St-Emilion 1947, yalnızca 110 bin şişe üretildi ve günümüzde sadece birkaç tanesi kaldı. Şehvetli bir tada ve lüks bir dokuya sahip.

Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux 1999

Fiyatı: 136,955 Dolar

Fransa’nın şarap bölgesinin kalbi olarak bilinen Burgundy’de üretilen Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux 1999 bir kasa olarak Christie's Hong Kong şarap satışında alıcısını buldu.

Chateau Lafite 1787

Fiyatı: 156,450 Dolar

Chateau Lafite 1787 aslında sıradan bir şarap. Ancak onu benzersiz yapan, Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson'ın mahzeninden çıkmış olması. Şişenin üzerinde ThJ yazısı bulunuyor. 1985 yılında iş insanı Malcolm Forbes tarafından satın alındı.

Ampoule from Penfolds

Fiyatı: 168,000 Dolar

Güney Avustralya'nın en ünlü şarap imalathanesi Penfolds tarafından üretilen Ampoule from Penfolds’un tarihi bir değeri yok ancak fiyatı belirleyen etmenler deneyim, sunum ve itibar. Her bir şaraba ulaşmak için fıçı tahtalarının kırılması gerekiyor.

Chateau Margaux 1787

Fiyatı: 225,000 Dolar

Thomas Jefferson'ın koleksiyonundan olduğu söylenen Chateau Margaux 1787, dünyanın satılmayan en pahalı şarabıdır. Çünkü Four Season Hotel'de Margaux yemeği sırasında bir garson tarafından devrildi. Gerçek fiyatının 500,000 Dolar olduğu söylense de sigorta 225,000 Dolar ödemiştir.

Chateau Lafite 1869

Fiyatı: 230,000 Dolar

Asya bölgesinde nadir bir şarap olarak kabul edilen Chateau Lafite 1869, açık arttırmaya çıktığı zaman en fazla 8,000 Dolar edeceği düşünülüyordu. Ancak onu koruma altına almak isteyen uzmanlar 230,000 Dolar gibi bir fiyatla satın aldılar.

Shipwrecked 1907 Heidsieck

Fiyatı: 275,000 Dolar

Birinci Dünya Savaşı sırasında şarap taşıyan bir gemi Alman denizaltısı tarafından torpidalandı ve gemi ile birlikte şaraplar tam 80 yıl su altında kaldı. Yalnızca 2 bin şişe kurtarıldı. Onlardan bir tanesi olan Shipwrecked 1907 Heidsieck işte bu yüzden çok değerli.

Cheval Blanc 1947

Fiyatı: 305,000 Dolar

Dünyanın en prestijli şarap üreticilerinden olan Chateau Cheval Blanc tarafından üretilen Cheval Blanc 1947, şimdiye kadar yapılmış en iyi Bordeaux olarak kabul ediliyor. Cheval Blanc 1947, Saint-Emilion şarap sınıflandırmasından A sınıfı statüsü verilen iki şaraptan biridir.

Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild 1945

Fiyatı: 310,000 Dolar

Müttefiklerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini sembolize eden ve dünyanın en zengin ailesinin bağlarından gelen Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild 1945, sahip olduğu bu anlam nedeniyle değerlidir. Aynı bağlardan bugün üretilen şaraplar 8,631 Dolara satılıyor.

Screaming Eagle Cabernet 1992

Fiyatı: 500,000 Dolar

Geldik dünyanın en pahalı şarabına. Screaming Eagle Cabernet 1992 uzun yıllar satın alınmak istense de gizlendi ve sonunda 2000 yılında satıldı. %60 yeni meşe ağacında yıllandırılmış olan şarap; kuş üzümü aromasına, ince bir meşe izine ve opak mor bir görünüme sahip.

Bazıları bir ev fiyatından bile fazla olan dünyanın en pahalı şaraplarını listeledik ve kısaca özelliklerinden bahsettik. Elbette her birinin kendine has özellikleri olduğu aşikar ancak dünyada hala açlıktan ölen insanlar olduğunu düşündüğümüz zaman sormadan edemiyoruz, gerçekten değer mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.