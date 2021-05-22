Dünyanın En Yüksek Binası Burc Halife Nasıl İnşa Edildi?

Dünya üzerindeki en büyük bina Burc Halife'yle ilgili neler biliyorsunuz? 828 metrelik boyunu eşsiz mimarisiyle ayakta tutmayı başaran Burc Halife'yle ilgili birbirinden iddialı bilgileri sizler için derledik.

Özellikle son 100 yılda gerçekleştirilen atılımlarla teknolojik gelişmeleri çok hızlı bir şekilde atlayan insanlığın hedeflerinde her zaman yukarılar vardır. Bunun için uçaklar geliştirip mesafeleri kısalttık, ya da kendi gezegenimizin dışına çıkmak için roketler geliştirdik. Tüm bu gelişmeler insanlığın gökyüzüne ulaşma konusunda ne kadar istekli bir medeniyet olduğunu bizlere gösteriyor. Elbette elimizden gelen şeyler bunlarla sınırlı değil. İnsanlar olarak daha büyük ve daha uzun binalar dikmek gibi bir isteğimiz de var.

Özellikle son birkaç yılda çok ciddi bir atılım yaparak turizmin merkez noktalarından biri haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve dünyanın en yüksek binası dahil pek çok rekoru alt üst eden Burj Khalifa, ya da diğer adıyla Burc Halife binası hakkında neler biliyorsunuz? Bugün sizlere ismini Halife bin Zayid el-Nehyan'dan alan dünyanın en uzun binası Burc Halife'yle alakalı merak edilenleri anlatacağız. Mimari ve teknolojik imkanlar anlamında tüm sınırların zorlandığı Burc Halife, 828 metrelik yüksekliğiyle adeta Dünya'ya meydan okuyor. Bunu dememin bazı sebepleri var. Bu kadar uzun bir binanın normal mimariyle ayakta kalması mümkün değil. Çünkü gerek çölün yumuşak zemini, gerek yükseldikçe hızlanan rüzgarlar, gerekse de çöl sıcaklarının kavurucu etkisi Dünya'nın bu binayı ayakta tutmak için çok da istekli olmadığını bizlere gösteriyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen nasıl oldu da bu kadar yüksek bir bina yapıldı ve şu an dimdik ayakta duruyor? Şimdi gelin, insanlığın elinden çıkan en eşsiz binayı, ilklerin yapısı Burc Halife'yi yakından tanıyalım.

Burc Halife'nin geliştirilme aşaması

Dünyanın en büyük binası Burc Halife'nin inşaatına 6 Ocak 2004'te başlandı. Dış cephesi 1 Ekim 2009'da tamamlanan bina Emaar Properties isimli gayrimenkul şirketi tarafından geliştirildi. Mimarlığını George J. Efstathiou, Marshall Strabala ve Adrian Smith'in yaptığı binanın baş yapısal mühendisi ise Bill Baker'dır. Binayı inşa eden müteahhit firmalara baktığımızda ise Tumer Construction, Laing O'Rourke ve Samsung C&T Corparation'ı görüyoruz. Yani dünyanın en ünlü akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung'un aynı zamanda dünyanın en uzun binasını da inşa ettiğini söyleyebiliriz.

Dev gökdelen çöl zemininde nasıl ayakta kalıyor?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu bölgenin çöl olduğunu biliyorsunuz. Eskiden bir okyanus olan bu bölgenin zemininde ince çöl kumunun altında çakıl taşları ve çok yumuşak malzemeler bulunuyor. Bu da bu kadar yüksek bir bina için ciddi bir sıkıntı demek. Bu noktada devreye ödüllü baş yapısal mühendis Bill Baker giriyor. Baker, binayı bu kaygan zeminin üzerine oturtan Y biçiminde 3 tarafı olan bir zeminle kaplıyor. Bu 3 yönlü zemin ise 194 tane metal çubukla yumuşak zeminin derinliklerine çakılıyor. Bu metal çubukların sürtünme kuvveti ise bu akılalmaz yapıyı sağlıklı bir şekilde tutmayı başarıyor.

Burc Halife, çöl fırtınalarına karşı nasıl dayanıyor?

Burc Halife gibi inanılmaz yüksekliğe sahip bir binada yaşanacak en önemli zorluk özellikle yüksek irtifalarda inanılmaz hızlara ulaşan rüzgarlardır. Bu rüzgarlar binanın sallanmasına ve en nihayetinde yıkılmasına sebebiyet verebilir. Burc Halife'de ise rüzgarın şiddeti absorbe edilmiş oluyor. 27 farklı yüzey şekli bulunan bina, bu sayede rüzgarın aklını karıştırıp şiddetlenmesini önlüyor.

Burc Halife'nin içindeki insanlar çöl sıcaklarından nasıl korunuyor?

Dubai, sıcağı harbi sıcak olan şehirlerden. Zaten çölün üzerine kurulduğu için bunun sebebi çok net bir şekilde anlaşılabilir. Binanın tamamının camlarla kaplı olduğu düşünülürse de insanları bu sıcaktan korumak için özel bir formul kullanılması gerekiyordu. Burc Halife'de kullanılan camların dış kısmı griye boyanıp ultraviyole ışınları yansıtıyor. İç kısım ise titanyumla kaplı. Titanyum ise kızılötesini yansıtıyor. Bu cam yapı sayesinde güneş ışınlarının getirdiği ısının %75'lik kısmı absorbe edilmiş oluyor. Bu özelliğe sahip cam panellerden binada 26 bin adet yer almakta.

Burc Halife'nin kırdığı önemli rekorlar

Dünyada en fazla kata sahip yapı (163 kat)

Dünyanın en yüksek binası (828 metre)

Dünyanın en yüksek noktaya çıkan ve aynı zamanda en hızlı asansörü (Saatte 64 km). Ayrıca toplamda 57 asansör ve 8 yürüyen merdiven bulunuyor.

Dünyanın en yüksek camisi (158. katta )

Dünyada betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam eden ilk binadır.

Burc Halife'yle ilgili ilginç bilgiler

Bina rüzgara karşı dayanıklı olması adına hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmadı. Keskin bir köşeye sahip olmayan bina, yüksekliğine göre farklı boyutlarda dairesel olarak tasarlandı.

150. kata kadar beton, sonrası ise tamamen çelikten yapılmıştır.

Burc Halife'nin etrafı SWA Group tarafından tasarlanan 27 dönümlük parkla çevrili.

Burc Kalifa'nın merkezinde 30 dönümlük devasa bir yapay göl bulunuyor. Bu göl üzerinde ise koreografik çalışma amacıyla yerleştirilen bir çeşme sistemiyle 152,4 metreye kadar su fırlatılarak özel gösteriler yapılıyor.

Burc Halife'nin yapımında 33 bin metreküp beton, 31 bin ton ise çelik kullanıldı.

Gökdelenin rüzgarlarda 1,8 metreye kadar esneme özelliği bulunuyor.

Dünyanın en yüksekte bulunan evi Burc Halife'nin 109'uncu katında bulunuyor. Bu evin görüş mesafesi ise 95 kilometreden fazla.

Binanın günlük su tüketimi yaklaşık 1 milyon litreyken binanın soğutma sistemi için kullanılan su miktarı ise 4 milyon litre.

Burc Halife'yle ilgili hazırladığımız içeriğin burada sonuna geldik. Bu lüks ve görkemli bina, insanlığın inşaat alanında geldiği en son noktayı bizlere gösteriyor. Günümüzde 1000 metre barajını aşacak binaların yapımları için çalışmalar sürüyor olsa da onlar tamamlanana kadar en büyüğü Burc Halife olmaya devam edecek.