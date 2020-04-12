Bilimsel Mikroskobik Fotoğraf Ödülü Su Ayılarının

Dünyanın en dayanıklı hayvanı olarak bilinen su ayılarını fotoğraflayan Tagide deCarvalho, floresan boyama tekniğiyle çektiği bir fotoğrafla Olympus Global Image’de en iyi bilimsel mikroskobik fotoğraf ödülünü kazandı.

Daha çok “su ayısı” ismiyle tanınan dünyanın en dayanıklı canlıları tardigradlar, her türlü yaşam koşulunda yaşayabiliyor olmalarının yanında son derece fotojenik canlılar. Bu canlılar, bir kez daha ne kadar fotojenik bir canlı olduklarını ispatladılar. Bu canlıları fotoğraflayan bir araştırmacı, Olympus Global Image’de en iyi bilimsel mikroskobik fotoğraf ödülünü kazandı. Maryland Üniversitesi’nde Keith Porter Görüntüleme Tesisi yöneticisi Tagide deCarvalho tarafından çekilen fotoğraf, bu muhteşem canlıları daha iyi tanımamıza olanak tanıyor.

Tardigradlar, pek çok canlının yaşamadığı yerlerde hayatta kalmayı başararak dünyanın en dayanıklı canlısı unvanını aldı. Bu yerler arasında uzay gibi yaşam koşullarının imkânsıza yakın olduğu bölgeler de var. Yaşama imkânını kısıtlayan yüksek basınç, sıcaklık, radyasyon, oksijen eksikliği gibi ortamlarda uzun süreler boyunca yaşamını sürdürebilen bu mucizevî mikroskobik canlılar, görüntüleri itibariyle de çok fazla popülerlik kazanmış durumda.

Fotoğrafta floresan boyama kullanılmış

Dünya dışı bir yaşamın var olabileceğinin kanıtlarından biri olarak kabul edilen su ayılarını fotoğraflayan deCarvalho, konfokal mikroskopla çektiği bu görüntü öncesinde, canlının iç organlarını daha iyi göstermek için floresan boyamayı kullanmış.

deCarvalho, “Pek çok floresan boya kullanarak ve numunelerin doğal floresanından destek alarak yakaladığım görüntülerde çok daha fazla renk üretebiliyorum” diyerek, çekilen fotoğrafın canlılığını daha iyi özetliyor. “Bu görüntüyü yakaladığım için çok mutluyum, çünkü kullandığım floresan boyalar; ağız parçaları ve yiyecekle dolu midenin de yer aldığı tüm sindirim sistemini görmemize izin veriyor” diyen deCarvalho, kazandığı yarışmanın ödülü olarak 900 dolarlık Olympus OM-D E-M5 Mark II aynasız fotoğraf makinesi alacak.