Japonya merkezli bir şirket, şimdiye kadar üretilmiş çözümü en zor Rubik küpü geliştirdi. Yapılan açıklamalarda bu alette yer alan renklerin kullanıcının bakış açısına göre değiştiği aktarıldı.

Ülkemizde zekâ küpü olarak da bilinen Rubik küp, 1970’li yıllarda Macar heykeltıraş ve mimar Erno Rubik tarafından icat edildi. Kullanıcıların aynı renkleri küpün yüzeylerine getirmesini amaçlayan bu alet, zamanla dünya çapında popülerleşerek en sevilen mekanik bulmacalar arasında yer aldı.

Bu küpün popülerliği o kadar ilerledi ki tüm dünyada bulmacayı çözme hızını ölçen birçok yarışma düzenlendi ve rekorlar kırıldı. Şimdi ise ülkemizde de oldukça popüler olan bu alet hakkında kullanıcıları çileden çıkaracak bir gelişme yaşandı. Japonyalı bir şirket, hâlihazırda birçok insan için zor olan küpün çözümünü daha da karmaşık hâle getirdi.

Renk değiştiren Rubik küp geliştirildi

Japonya’da Rubik Küpleri üreten bir kuruluşa ait olan MegaHouse, ‘İmkansız Rubik Küp’ olarak da nitelendirilen, belki de dünyanın en zor zekâ küpü olarak tanımlayabileceğimiz bir mekanik bulmaca geliştirdi. ‘İmkansız’ lakaplı bu küpe ilk baktığımızda normal bir küp görsek de şirket, aletin renklerinin nereden baktığınıza göre değişebilecek şekilde tasarladı.

Renklerin bakış açısına göre sürekli değişmesine yol açacak olan bu küpün, bulmacayı inanılmaz hızlarda çözebilme kabiliyetine sahip insanları yavaşlatabileceği düşünülüyor. Hatta küpün, normal küpleri bir dakikada çözebilen iki kişiye verildiği de yapılan açıklamalarda yer aldı. Bu iki kişinin ilki ‘imkansız’ı çözmeye çalışırken pes etti. Diğeri ise normalde saniyeler içinde çözdüğü bu küpü yaklaşık üç saatte tamamlayabildi.

Açıklamalara göre bu yeni küp, konu hakkında uzmanlaşmış insanlar arasında yeni rekabetler oluşturma potansiyeline sahip. Ayrıca, hâlihazırda çözümü için oldukça yüksek sayıda kombinasyonlara sahip olan küplerin renk değiştiren şekilde kullanılmasının sonsuz olasılıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği; bunun da çözümü çok zorlaştıracağı ifade ediliyor.

İşte ‘İmkansız Rubik Küp’