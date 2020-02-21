Dünyanın ilk 5G ormanı, İngiltere’nin Nottinghamshire şehrinde bulunan Sherwood Ormanı’na kuruluyor. Nottinghamshire’da kurulacak 5G ormanında insanlar, 5G bağlantı sayesinde artırılmış gerçeklik ve otonom araçlarla doğanın tadını çıkaracaklar.

İngiltere hükümeti, Nottinghamshire’a 5G ormanı kurmaya karar verdi. Yürütülecek proje kapsamında Nottinghamshire’da bulunan Sherwood Ormanı, ziyaretçi merkezi ile beraber Rufford Abbey Country Park’ını da içeren bir alan 5G teknoloji alanı haline gelecek.

Nottinghamshire’da kurulacak 5G ormanı için İngiltere hükümeti, 5 milyon sterlin fon ayırırken Nottinghamshire şehrinin şehir konseyi de proje için ek 5 milyon sterlin bütçe ayırdı. Toplam 10 milyon sterlin bütçe ile hayata geçirilecek projeyle insanlar, 5G ağını kullanarak artırılmış gerçeklik uygulamaları ve otonom araçlarla orman deneyimini yaşayabilecekler.

Sherwood Ormanı’na yapılacak 5G orman projesinde insanlar, ünlü roman kahramanı Robin Hood’un da dahil olduğu sanal gerçeklik deneyiminden faydalanabilecekler. 5G ormanın çevresinde, otonom araçlarla doğa turları düzenlenecek. Düzenlenen gezilerde, orman ve çevresi ziyaretçilere tanıtılacak. 5G ormanında doğa ile ilgili etkinliklerle beraber yerel işletmeler yeni teknoloji ve fikirlerini 5G teknolojisi beraber hayata geçirebilecekler.

Sherwood Ormanı’nı da kapsayacak şekilde hayata geçirilecek olan 5G orman projesi hakkında İngiltere hükümetinin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden da açıklama yaptı. Bakan, Sherwood Ormanı’nı yeni nesil 5G teknolojisi ile efsanevi karakterlerin sanal gerçeklikle hayata geçirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Dünyanın ilk 5G ormanı olacak proje için Nottinghamshire’da çalışmalar başladı. 5G çalışmalarının ardından önümüzdeki yılın mart ayında projenin sanal gerçeklikle ilgili olan kısımları için çalışmaya başlanılacak.