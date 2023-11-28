Dünyanın ilk çift periskop kameralı telefonu olacak OPPO Find X7 Pro'nun kanlı canlı görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, telefonun estetikten uzak bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon şirketleri, son yıllarda en iyi kameralı telefonları üretebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak bir akıllı telefon için ultra gelişmiş kamera üretmek, o kadar da kolay bir iş değil. Neticede kameranın iyileşmesi, kullanılan lensin de kalitesine bağlı ve lens kalitesinin artırılması, en azından şu an için daha büyük lenslerin tercih edilmesiyle mümkün oluyor. Bu da kamera çıkıntısının artmasına yol açıyor.

Bazı üreticilerin ilginç kamera çıkıntılarına sahip olan modeller ürettiğini zaten gördük. Ancak bu haberimize konu olan OPPO Find X7 Pro gibisini görmediğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen telefon, tasarım açısından büyük tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

OPPO Find X7 Pro, büyük olasılıkla böyle görünecek

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, yaklaşmakta olan OPPO Find X7 Pro'nun kanlı canlı görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntü, telefonun kasasının neredeyse kendisi kadar bir kamera çıkıntısı bulunacağını gözler önüne seriyor. Yollardaki sekizgen tabelalara benzeyen kamera çıkıntısı, son kullanıcıyı gerçekten rahatsız edecek gibi görünüyor.

Peki OPPO'nun derdine ne oldu da böyle bir tasarım tercih etti?

Bugüne dek ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X7 Pro, dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumu, iki adet periskop kameraya ev sahipliği yapacak. Evet, bu durum akıllı telefon dünyası için bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Ancak yine de böyle estetikten uzak bir tasarıma ihtiyaç var mı? İşte bu sorunun cevabını sizlere bırakıyoruz.

İddialara göre OPPO Find X7 Pro'nun periskop kamera sisteminde Sony IMX890 ile Sony IMX858 bulunacak. Bu kameralar sırası ile 2,7x ve 6x optik yakınlaştırma desteği sunulacak. Telefonun ana kamerası ise 50 MP çözünürlük sunacak. Bu ana kameraya 1 inç boyutlu Sony LYT900 sensör eşlik edecek. 50 MP çözünürlük sunan bu sensör, geniş açı için kullanılacak.