Aurzen isimli bir teknoloji şirketi, dünyanın ilk üçe katlanan projektörünü duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan projektör, bu kategoride ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

CES 2025, oldukça ilginç ürünlere ev sahipliği yaptı. O ürünlerden bir tanesi de dünyanın ilk 3'e katlanan projektörüydü. Aurzen isimli bir firma tarafından üretilen projektör, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira bu ürün, bir projektör için oldukça modüler bir yapıya sahip.

"Zip" olarak isimlendirilen projektörün en üst katmanında, görüntü yansıtma birimi bulunuyor. Cihazın ikinci katmanında ise stereo hoparlörler görüyoruz. Üçüncü katmanda ise kaymaz taban ve bataryaya ev sahipliği yapıyor. 280 gram ağırlığındaki cihaz, 84 x 78 x 26 mm ölçüleri ile taşınabilirliği maksimum seviyeye çıkarıyor. Hatta bu projektörü cebinizde bile taşıyabilirsiniz.

Karşınızda dünyanın ilk üçe katlanan projektörü

Aurzen Zip'in dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan görüntü aktarımı yapabiliyor olması. Android, iOS macOS ve Windows cihazlarla bağlantı kurabilen projektör, oyun konsolları ve akıllı televizyon kutuları için de HDMI bağlantı desteği sunuyor. 100 ANSI lümen parlaklık değerine sahip olan projektör, 4K oynatma desteğine sahip ve 5.000 mAh bataryası ile 1,5 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor.

Aurzen tarafından yapılan açıklamaya göre dünyanın ilk üçe katlanan projektörü, 249 dolar karşılığında ön sipariş programı ile satın alınabilecek. Mart ayı gibi piyasaya sürülecek ürünün normal fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.